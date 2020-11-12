IVI провел большую презентацию проектов IVI Originals

IVI провел большую онлайн-презентацию, на которой представил прессе и профессиональной аудитории оригинальные проекты и эксклюзивные премьеры из линейки IVI Originals. В предстоящем сезоне подписчиков сервиса ждет большое разнообразие контента: фильмы, сериалы и шоу самых разных жанров, которые были разработаны исходя из особенностей аудитории сервиса. Презентацию провели генеральный директор ivi Олег Туманов и генеральный продюсер Давид Качаров.

Основную часть презентации провел Давид Качаров. Он представил четыре ключевых сегмента пакета − оригинальные сериалы, эксклюзивные шоу, оригинальные кинопрокатные фильмы и спецпроекты, которые выйдут исключительно на сервисе.

Приоритетное в плане производства направление для IVI − сериалы. Первым был представлен новый проект Анны Меликян «Нежность» − мелодраматический сериал с участием сВиктории Исаковой, Евгения Цыганова, Анны Михалковой и Константина Хабенского. На сервисе он станет доступен с 12 ноября, но зрители презентации могли посмотреть первую серию «Нежности» сразу после завершения онлайн-мероприятия.

Еще более звездный состав выделяет проект «Мертвые души». События великого романа Гоголя было решено перенести в современность. Рискнуть и предложить ревизионистский взгляд на неувядающую классику решились продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников и режиссер Григорий Константинопольский (РУССКИЙ БЕС).

«Закон и беспорядок» − комедийный сериал с криминальным уклоном, который будет преподносен как первый российский проект, снятый на английском языке и после этого снова переведенный на русский. Трейлер обещает, что бандиты из этого сериала «захватят ваше сердечко». Продюсерами проекта выступили Сергей Мелькумов и Александр Роднянский.

«По колено» − 10-серийный ситком о маленьком человеке в большом городе. Герои данной истории являются маленькими в буквальным смысле − исполнители главных ролей являются людьми аномально низкого роста. В планах IVI до конца года снять второй сезон сериала. Давид Качаров назвал «По колено» предметом особой гордости сервиса.

Следующим заявленным сегментом стал альтернативный контент IVI. Под этим понимаются различные шоу самых разных форматов (документальные проекты, фильмы-расследования и прочие), в силу своей специфики не подходящие для эфирного смотрения. Через общий трейлер были представлены проекты «Мужская тема», «Продавая себя», «Мир после» и другие. Участие в проектах приняли Екатерина Шульман, Юрий Сапрыкин, Алексей Венедиктов и другие лидеры общественного мнения. Все документальные шоу IVI будут находиться на сервисе в свободном доступе.

Первым представленным оригинальным полнометражным фильмом IVI, предназначенным, впрочем, для кинотеатрального проката, стала комедия LOVE (выходит 14 февраля 2021года) − продюсерский проект Сергея Светлакова. Кроме этого Светлаков исполняет в этом фильме роль сотрудника отеля, через которого объединяются несколько сюжетных линий. В планах создаталей сделать из LOVE долгоиграющий бренд, чтобы каждый год можно было выпускать по фильму, − «от LOVE 2 и 3 через LOVE 1914 к LOVE ЛОХМАТЫМ».

БЫВШАЯ (выходит в прокат 8 апреля 2021) − молодежный хоррор, идея которого понятна уже из названия. Продюсерами проекта выступили Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев, создатели НЕВЕСТЫ и РАССВЕТА. Режиссером БЫВШЕЙ стал Евгений Пузыревский. Главные роли в картине исполнили молодые актеры Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Константин Белошапка, Владимир Селезнев.

Еще один проект от продюсера Дмитрия Литвинова в пакете IVI − комедия ДЕНЬ ГОРОДА (выходит 21 января 2021). По мнению Качарова, у данного фильма есть все шансы стать народным хитом, потому что в картине через призму юмора рассказывается о том, «что на самом деле происходит в России». В фильме снялись Катерина Шпица, Ольга Дибцева, Антон Филипенко, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Павел Ворожцов, Игорь Хрипунов, Николай Шрайбер.

Последний сегмент, о котором рассказал Качаров − полнометражные эксклюзивы IVI, которые сначала станут доступны только на родном сервисе, но в дальнейшем могут появиться и на других платформах. Предполагается, что по качеству эти проекты ни в чем не уступят кинопрокатным релизам.

БЕСИТ − остросоциальная комедия, которая высмеивает тренды современного общества. Фильм обещает затронуть и серезные проблемы, например, домашнее насилие.

КУРЬЕР − добрый, романтический фильм о настоящем герое нашего времени. В центре сюжета — молодой человек, который решается поменять свою жизнь и устраивается на новую работу. Съемки фильма пройдут в Калининграде.

Также в пакете сервиса заявлен новый проект «Квартета И», который пока носит предварительное название РАЗГОВОРНИК. Но, возможно, в конце концов его переименуют в ЧЕТВЕРО В КАРАНТИНЕ.

Уже в конце декабря для всех зрителей сервиса станет доступен музыкальный релиз ЧУМОВОЙ НОВЫЙ ГОД. Это специальный новогодний выпуск суперуспешного скетчкома ЧУМА! от Carbon Production. Давид Качаров сравнил ЧНВ со «Старыми песнями о главном». Теглайн проекта − «Отпоем 20-ый!».

Отдельный сегмент проектов Туманов и Качаров представили вместе с учредителями и продюсерами компании Carbon Production Тиной Канделаки и Сергеем Шнуровым. Канделаки рассказала, что в новом году Carbon Production представит публике 10 новых фильмов и сериалов.

ВИНО И РАЗГОВОРЫ − полнометражная история четырех женщин, сбежавших из Москвы от своих проблем и мужчин.

«Последний вагон» − 10-серийный мистический триллер о том, как пассажиры последнего вагона электрички вынуждены выживать в глухом лесу.

«Идеальный Че» − хулиганская комедия по мотивам произведений Александра Цыпкина о том, как интимная фотография мужчины становится символом свободы для всего мира.

«Гопники во вселенной» − комедийная фантастика с местом действия в 2121 году, в котором Земля стала чем-то вроде района Бутово для остальной галактики.

«Сестры» − драматический сериал по сценарию журналистки Марины Ахметовой, основанной на реальной истории сестер Хачатурян.

В конце презентации Туманов и Качаров рассказали, что IVI не собирается ограничиваться сотрудничеством только с Carbon Production и открыта к коллаборациям с другими производственными компаниями.

На различных стадиях подготовки также находятся originals-проекты IVI «Даркнет», «Иван», «Почта», «Лампа» и другие. В самом конце презентации зрителям напомнили о фильмах, в которых IVI также выступал соинвестором: ТРОЕ, СПАСИТЕ КОЛЮ, ГУДБАЙ, АМЕРИКА, НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 и другие.

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12.11.2020 Автор: Никита Никитин