ivi отсудил у «Парадиза» более 12 млн рублей

Дистрибьюторская компания «Парадиз» должна выплатить онлайн-кинотеатру ivi.ru 12,1 млн рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, удовлетворив иск ivi, сообщает агентство RNS. «Парадиз» обязали выплатить неустойку за несоблюдение договора по предоставлению фильмов в каталог онлайн-кинотеатра.

«Первоначальная сумма иска была 10,5 млн, но в процессе мы увеличили исковые требования до 12,118 млн рублей, – рассказывает заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi.ru Михаил Платов. – На заседании в понедельник арбитраж принял решение взыскать в нашу пользу эти деньги. Иск касался пакета фильмов. Мы авансировали их еще в 2011 году, но «Парадиз» так и не передал их нам до сих пор, так что суд постановил вернуть деньги и выплатить неустойку».

«Парадиз» категорически не согласен с решением суда. Компания ссылается на особенности процесса кинопроизводства, которые не позволили ей исполнить свои обязательства перед ivi в полном объеме и вовремя. «Мы свои обязательства выполняли, а какую-то совершенно запредельную неустойку мы точно не должны выплачивать, – сообщил RNS представитель «Парадиза». – К апрелю 2016 года мы не предоставили 22 фильма, а к концу прошлого года – только 7. Все фильмы производства США, все они были указаны в договоре даже без года производства, то есть ни мы, ни ivi.ru не знали, когда реально эти фильмы будут готовы и выйдут ли вообще. Поэтому они и не были своевременно переданы».

Представители «Парадиза» уверяют, что компания предлагала ivi.ru замену непредоставленных фильмов, как и предусмотрено договором, однако ответа не получила. В мае 2017 года ivi вышла из соглашения в одностороннем порядке и в начале июня подала иск в Арбитражный суд Москвы. Его нынешнее решение «Парадиз» теперь намерен обжаловать.

28.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS