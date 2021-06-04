Онлайн-кинотеатр IVI все же планирует выйти на IPO

Онлайн-кинотеатр IVI все еще планирует провести IPO. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РФПИ является одним из акционеров видеоплатформы.



«Мы считаем, что ivi будет размещаться на бирже. Важно, чтобы на рынке контента были не только иностранные игроки. Компания хорошо растет, показывает очень хорошие результаты. Новый раунд инвестиций, кстати, был сделан с большой премией к предыдущему — это показывает интерес к компании», — отметил Дмитриев.



В конце мая IVI провел новый инвестиционный раунд, в результате которого были привлечены $250 млн. Есть информация, что онлайн-кинотеатр при этом оценили в $1 млрд. Кроме нынешних акционеров — фондов Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ c партнерами — в раунде участвовали новые инвесторы: ВТБ, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича. В результате, ВТБ стал одним из крупнейших акционеров компании и получил представительство в совете директоров видеоплатформы.

В ноябре прошлого года ivi подал заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ. В качестве координаторов размещения онлайн-кинотеатр выбрал банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк.

В январе появилась информация, что ivi пришлось отложить выход на биржу на неопределенный срок. Планам помешал законопроект депутата Антона Горелкина, который ограничивает иностранную долю владения в российских видеосервисах. Головная компания сервиса — ivi.ru Media Ltd — зарегистрирована на Кипре, ее доли принадлежат зарегистрированным за рубежом инвестфондам. Позднее источники Forbes указывали, что компания планирует изменить корпоративную структуру для выхода на биржу. В апреле стало известно, что законопроект Горелкина отозван на доработку.

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04.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК