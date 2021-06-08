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IVI заключил эксклюзивный контракт с продюсерской компанией «Среда»

Соглашение начнет действовать с 2022 года

Продюсерская компания «Среда» подписала эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром IVI. В течение трех лет продюсерский центр должен выпускать каждый год по восемь сериалов различного хронометража, жанра и серийности. 

Теперь «Среда» будет снимать проекты только для IVI, а не для других видеосервисов и телеканалов. Как отмечает генеральный продюсер компании Иван Самохвалов, до 2022 года «Среда» закончит работу над всеми текущими проектами.

Гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин отметил данную сделку как выгодную для обеих сторон. По его оценке, годовой объем производства «Среды» для IVI может составить до 2 млрд рублей.

Продюсерская компания «Среда» основана Александром Цекало в 2008 году. На данный момент Цекало контролирует 70% доли в компании, еще 30% принадлежат генпродюсеру Ивану Самохвалову. За 2020 год выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 132,8 млн рублей. Продюсерский центр создавал для «Первого канала» проекты «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер». 

В 2019 году компания основала в Лос-Анджелесе дочернюю компанию Sreda Global, ориентированную на США и Канаду. По словам Самохвалова, эксклюзивное партнерство с IVI не будет распространяться на Sreda Global. 

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08.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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