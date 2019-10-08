Ivi Talents предложит участникам мастер-классы от звезд кинематографа

Проект ivi Talents от онлайн-кинотеатра ivi и Red Pepper Film − программа для начинающих кинематографистов, куда можно прийти без портфолио и опыта, но с оригинальной и перспективной идеей − организует серию мастер-классов от звезд российского и мирового кинематографа. Предполагается, что мастер-классы помогут всем участникам не только подготовиться к конкурсу, но и прокачать навыки в режиссуре, сценарном деле, презентации и понять, как строится работа с инвесторами. По замыслу авторов проекта, такая программа профессионального деволопмента станет хорошим стартом для молодых авторов, которые хотели бы найти свой путь в кино, но не знают, с чего начать.

Так, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал о собственном киноязыке скринлайф, режиссер и сценарист Дэвид Маркони поделился своим опытом работы в Голливуде, Лили и Михаил Идовы познакомили зрителей с работой сценариста. Также в списке приглашенных звезд значатся писатель Олег Рой, продюсер Екатерина Кононенко, режиссер и клипмейкер Макс Шишкин и многие другие. Мастер-классы можно посмотреть по ссылке https://talents.ivi.ru/master_classes.

Напомним, что участников программы ivi Talents ждут три этапа. Первый − видеопрезентация и визуализация идеи согласно брифу. Потом − очный питчинг перед командой продюсеров. И, наконец, прошедшие отбор авторы приступают к съемкам. Готовые пилоты будут показаны на платформе ivi, где аудитория решит, какой из них будет запущен в полный цикл из 8–10 серий.

Программа стартует 11 октября.

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08.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi talents