IVI назвали основным онлайн-кинотеатром россиян

Больше половины зрителей онлайн-кинотеатров в России пользуются IVI. Это показал последний опрос агентства Telecom Daily. Если говорить о цифрах, то по данным исследования IVI пользуются 57% россиян и для 33% этот сервис является основным. На втором месте в опросе «КиноПоиск HD», которым пользуются 44% опрошенных (у 18% он основной). На третьем − Okko с 38% (основной у 15%).

В компании говорят, что в основе успеха IVI – позитивный опыт зрителей. «Мы постоянно улучшаем пользовательский опыт и даем возможность нашим зрителям легко выбрать нужный им фильм, − комментирует Игорь Макаров, Глава Департамента Пользовательского опыта и Маркетинга IVI. − С новым алгоритмом выбора и персональными рекомендациями найти фильм или сериал стало еще проще».

IVI – один из немногих видеосервисов, где можно посмотреть фильмы не только по подписке или покупке, но и бесплатно, с рекламой. С середины марта IVI наблюдает значительный рост смотрящей аудитории – как в рекламной модели, так и в подписке.

Согласно данным Telecom Daily, доля пользователей платных услуг онлайн-кинотеатров в России выросла в 2 раза за последние 6 месяцев. Часть пользователей, которые тестировали сервисы в период локдауна, вернулась позже уже в качестве платящей аудитории. Так, в феврале платная подписка была только у 19% опрошенных зрителей онлайн-кинотеатров, в сентябре – уже у 39%.

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08.10.2020 Автор: Артур Чачелов