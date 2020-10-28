Россияне назвали любимые фильмы о работе и карьере

Сервис Superjob провел опрос жителей России с целью узнать их самые любимые фильмы о работе и карьере, сообщает «РБК Стиль». В исследовании приняло участие тысяча респондентов из числа «экономически активных граждан из всех округов страны». Лидером по числу упоминаний стал СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН Эльдара Рязанова. Его назвали 7% россиян.

Второе место неожиданно заняла голливудская комедия ДЬЯВОЛ НОСИТ ПРАДА. Ее упомянули 6% респондентов. Женщины это кино чаще мужчин. 5% респондентов вспомнило про фильм ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ − он занял третье место. Его чаще упоминали мужчины.

Четвертое и пятое места разделили между собой ленты МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ и СТАЖЕР. Обе набрали по 4% голосов. Кроме того, в итогом рейтинге также упоминаются ленты В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ, 1+1, АДВОКАТ ДЬЯВОЛА, АФОНЯ, ВЫСОТА, ОБЛАСТИ ТЬМЫ, КУРЬЕР и другие.

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28.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК Style