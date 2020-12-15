Калининградская область закроет кинотеатры на все новогодние праздники

Самый западный регион России, вслед за Европой, ужесточает карантинные меры. В частности, из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции оперативный штаб Калининградской области принял решение с 28 декабря по 17 января прекратить работу кинотеатров. В течение трех недель в регионе также не будут работать офисы, школы, фитнес-центры, спортивные объекты, торговые центры, театры, дома культуры, а также все непродовольственные магазины, парикмахерские и косметологические салоны.

«Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте», − отметил глава региона Антон Алиханов.

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов