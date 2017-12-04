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На первые рибейты от Калининграда претендуют пять кинопроектов

Участники рассчитывают на выплаты общей суммой 14,6 млн рублей

1 декабря в Калининграде состоялось заседание кинокомиссии по распределению финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов. В ее состав вошли министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения РФ, лидер инициативы «Кино России» Анна Крутова и другие. В заседании также принял участие директор Фонда кино РФ Антон Малышев.

На получения первых возмещений подали заявки сразу пять кинопроектов. Это киноленты ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА, ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА, ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ, ЖИВОЙ и НА ПАРИЖ. Продюсеры и руководители кинокомпаний представляли каждую работу членам комиссии в формате презентации. Участники претендуют на выплаты общей суммой 14,6 млн рублей.

Инициатором введения системы рибейтов на территории субъектов РФ является российский Фонд кино. В этом проекте доля участия региона оценивается в 20%. В областном бюджете на эти цели заложено 20 млн рублей. 

Напомним, что ранее система возмещений кинематографистам заработала во Владивостоке.  

04.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Калининградской области

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