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Калужская область будет привлекать кинематографистов особыми условиями работы

Регион присоединился к программе АПКиТ, АСИ и Фонда кино «Кино России»

Калужская область присоединилась к проекту «Кино России», который реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Фонда кино. Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в области развития теле - и кинопроизводства на территории Калужской области подписали заместитель министра культуры Калужской области Суслов Павел Александрович, председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов и административный директор-заместитель генерального директора АСИ Шепелева Людмила Георгиевна.

Калужская область обладает большим историко-культурным и духовным наследием. На территории региона сохранилось более 4000 памятников культуры. Регион известен своими дворянскими усадьбами и купеческими особняками, музеями, историко-архитектурными и природными заповедниками.

«Регион обладает богатым потенциалом для кинопроизводства. Начиная с 30-х годов прошлого века здесь начали снимать первые киноленты. А к настоящему моменту их уже порядка 70-ти, и интерес со стороны продюсеров к организации съемочного процесса в Калужской области только растет, − рассказал председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов. − Разработка и внедрение системы возмещения части затрат на производство теле- и кинопродукции (рибейтов) в области позволит привлечь еще большее число российских и зарубежных киносъемочных групп».

«Калужская область, обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, является излюбленным местом для проведения съемок художественного и документального кино, − отметил министр культуры Калужской области Павел Суслов. − Уверен, что Соглашение о сотрудничестве между министерством культуры Калужской области, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения будет способствовать дальнейшему развитию теле- и кинопроизводства на территории Калужской области».

Таким образом, количество российских регионов, которые заключили Соглашение о сотрудничестве с АПКиТ и АСИ в рамках проекта становится уже 14. Напомним, что ранее к нему присоединились Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Ростовская, Вологодская, Псковская области, Краснодарский край, Республика Карелия, Республика Адыгея.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ

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