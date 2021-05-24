Кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля» анонсировал даты проведения и состав жюри

Во рамках традиционного XI Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ» запланирован целый ряд мероприятий, которые вот уже 10-й год подряд представит продюсерская компания Live Entertainment.

Конкурсная программа фестиваля, состоящая из премьерных фильмов ужасов, боевиков, детективов, фантастики и триллеров, пройдет с 25 по 28 августа 2021 года в режиме нон-стоп в кинотеатрах «Полет», «Пушка», «Мир Искусства» и в киношколе «КиноЛестница». С утра до поздней ночи в вышеуказанных кинотеатрах и залах зрителям будет предоставлена возможность увидеть лучшие картины, поступавшие в оргкомитет фестиваля в течение года. В конкурсной программе представлены как работы известных режиссеров, так и новичков жанра. В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит также сертификат на телепрокат фильма.

Членами жюри фестиваля текущего года стали: председатель жюри – кинопродюсер и киноактер Ричард Каттинг (США), кинорежиссер Рохит Говарданам (Индия), киноактер Юрий Торсуев (Россия), кинорежиссер, продюсер, кинооператор и режиссер Андреа Марфори (Италия, фильм «Когти зла»), сценарист и гример Паола Мингони (Италия), голливудская актриса, режиссер и продюсер Елена Корнилова (США/Россия), организатор и программный директор кинофестиваля в Турине ToHorror Film Festival Alessia Gasparella (Италия), а также президент берлинского кинофестиваля Obscura Film Festival David Ghane (Германия).

Каждый год на кинофестивале присутствуют зарубежные звездные гости. В этом году предварительно подтверждены следующие участники: суперзвезда Голливуда Луис Мэндиллор («Моя большая греческая свадьба 1-2», «Рэмбо. Последняя кровь», «Doom», «Отель проклятых», «Коллекторы 1-2», «Малышка с характером», «В поисках приключений»), его звездный брат Костас Мэндиллор («Пила 2-6»), Тьюздей Найт («Кошмар на улице вязов»), японский разработчик видеоигр SWERY («Deadly Premonition”) а также главный подарок всем поклонникам страшных фильмов и сериалов – «русский след» каста суперпопулярного сериала Netflix «Очень странные дела».

Помимо звезд, лично присутствующих на фестивале, в своих видео-посланиях с приветственным словом обратятся ко всем присутствующим гости прошлых лет фестиваля Эрик Робертс, Джон Кассир, Джодель Ферланд, Лин Шей, Мик Гаррис, Лизль Алерс и многие другие знаменитости.

Почетными гостями фестиваля, представляющими отечественный кинематограф, в этом году станут Василий Шлыков, Виталий Хаев, Юрий Коробейников, Егор Абраменко, Алексей Панин и многие другие.

28 августа в 18:00 в стенах киношколы «Монтпарнас» и ПЦ «Люди города» состоится Звездный мастер-класс в формате вопрос-ответ сессии с участием всех приглашенных звездных гостей фестиваля, а 29 августа в модном VIP лаундж-кинотеатре Foster Cinema на территории центра дизайнерского искусства – торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля. На сцену поднимутся авторы лучших фильмов в жанре остросюжетного кино и триллера, а также видные деятели киноискусства. В шоу-программе примут участие Yordi Matos, Александр Савин, Саша Чугунова, шоу африканских танцев, а также звездные дети-исполнители – участники топовых проектов “Голос”, “Детское Евровидение” и многих других.

Кинофестиваль является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино. Фестиваль входит в перечень официальных международных кинофестивалей, признанных Министерством Культуры РФ.

Информация о стоимости билетов:

Стоимость 1 билета на любой 1 киносеанс: 300 руб

Стоимость 1 билета на Звездный мастер-класс: 2000 руб

Посещение церемонии награждения: по ВИП пригласительным или 5000 руб

Официальный сайт кинофестиваля «КАПЛЯ»: www.horrorpremia.ru

Более подробная информация (Оргкомитет фестиваля): +7 495 724-05-93

СМИ запросы на аккредитацию принимаются на email: popenskov@mail.ru (Александр Попенсков)

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24.05.2021 Автор: Виолетта Палий