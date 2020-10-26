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Planeta Inform Film Distribution признана лучшим прокатчиком остросюжетного кино

Компания стала лауреатом Х Российского Международного кинофестиваля «Капля»

25 октября завершился юбилейный X Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля». Торжественная церемония награждения победителей прошла в кинотеатре «Формула Кино Европа». Одним из лауреатов смотра стала компания Planeta Inform Film Distribution. Дистрибьютор был признан лучшим в номинации «Лучший прокатчик остросюжетных фильмов 2019 года».

Смотр остросюжетного кино и хоррор-фильмов проходил в Москве с 21 по 25 октября. Изначально фестиваль был запланирован к проведению в марте, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. Фильмы конкурсной программы можно было смотреть в режиме нон-стоп в кинотеатрах объединенной сети «Кино Okko». Учредителем хоррор-фестиваля является продюсерская компания Live Entertainment.

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26.10.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Капля

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