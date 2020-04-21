«КАРО» запускает онлайн-платформу «КАРО.Арт.LIVE»

21 апреля сеть кинотеатров «КАРО» представит для всех поклонников кино платформу «КАРО.Арт.LIVE». В рамках нового формата зрителям будут доступны показы художественных и короткометражных фильмов, музыкальные концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин в формате прямых трансляций, подкасты, видеопрезентации книг и журналов, а также многое другое.



Сейчас платформа включает три блока:

− Кино перемен. Это показы фильмов культовых режиссеров: Ларса фон Триера, Джима Джармуша, Андрея Звягинцева, Константина Лопушанского, Джеймса Кэмерона, Наоми Кавасе, Уэса Андерсона, Стэнли Кубрика и многих других.

− Короткий метр. В разделе будут представлены дебютные киноработы студентов и выпускников профильных учебных заведений.

− Видеоэссе. Монологи о кино известных кинокритиков и деятелей искусства.



«Платформа «КАРО.Арт.LIVE» – это навигатор в мире альтернативного контента для поклонников кино, – говорит президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. − Мы будем показывать как собственный контент, так и агрегировать лучшие предложения по различным форматам на других ресурсах, что стало возможно благодаря широкому пулу партнеров как в России, так и за рубежом. Сейчас «КАРО.Арт» известен только в городах присутствия кинотеатров сети «КАРО», мы же хотим сделать этот проект доступным по всему миру. Первое время платформа будет работать на бесплатной основе».

Гостями «КАРО.Арт.LIVE» станут режиссер Алексей Герман-младший, теле- и радиоведущий Алекс Дубас, режиссер Александр Хант, продюсер Нателла Крапивина, режиссер Александр Зельдович, переводчик Андрей Гаврилов, продюсер и сценарист Владислав Пастернак, редактор Виктор Зацепин, киновед Денис Вирен, а также кинокритики Никита Смирнов, Егор Беликов, Дмитрий Барченков, Иван Афанасьев, Мария Грибова и другие спикеры. С помощью онлайн-эфиров и других digital-форматов они поговорят с аудиторией на актуальные темы, а также обсудят фильмы со зрителями.



«КАРО.Арт» продолжает свою деятельность онлайн, − рассказывает о концепции нового формата вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова. − Для нашего зрителя кураторы проекта приготовили несколько авторских программ, включающих художественные полные метры, премьеры короткометражных фильмов и спецпоказы дебютных работ студентов ВГИКа, Московской школы нового кино и учеников Александра Сокурова. Продолжая традицию, мы приглашаем всех неравнодушных к кинематографу и искусству кино смотреть и обсуждать увиденное вместе с известными кинокритиками, режиссерами, продюсерами, писателями, журналистами и другими лидерами мнений из культурной среды».

Среди партнеров «КАРО.Арт.LIVE» кинокомпания «Централ Партнершип», платформа Wink, кинокомпания Russian World Vision, компания «Стелла-Релиз», онлайн-кинотеатр START и другие. Посмотреть расписание мероприятий можно на сайте проекта karoart.live.

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов