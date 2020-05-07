КАРОАрт.LIVE запускает специальную программу фильмов о войне

К 75-летию победы платформа КАРОАрт.LIVE представит специальную программу фильмов о войне: зрителей ждут показы и обсуждения значимых военных картин, снятых советскими и зарубежными кинематографистами. Об этом сообщает пресс-служба киносети «КАРО».

7 мая программу откроет фильм Семена Арановича о морской авиации ТОРПЕДОНОСЦЫ (1983 г.), 8 мая покажут получившую «Золотого медведя» Берлинале картину Ларисы Шепитько ВОСХОЖДЕНИЕ (1976 г.), 9 мая − трагикомедию Александра Рогожкина КУКУШКА (2002 г.), 10 мая − драму Стивена Долдри ЧТЕЦ (2008 г.), 11 мая − шокирующий фильм Элема Климова об ужасах войны ИДИ И СМОТРИ (1985 г.). К показу и обсуждению также запланирована пронзительная драма Андрея Тарковского ИВАНОВО ДЕТСТВО (1962 г.).

«В нашей спецпрограмме − особенное кино, которое редко предлагается для совместного просмотра, − отмечает вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова. − В то же время эти фильмы − классика мирового кино, они позволяют посмотреть на войну другими глазами. Мы благодарны нашим экспертам и партнерам − кинокомпании СТВ, киноконцерну «Мосфильм», видеосервису Wink, кинокомпании «Ленфильм» за возможность познакомить зрителей КАРОАрт.LIVE с таким редким кино и узнать больше об истории создания этих шедевров».

Расписание, ссылки на просмотр и обсуждения фильмов будут доступны в дни показов в социальных медиа КАРО.Арт и на сайте https://karoart.live/.

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07.05.2020 Автор: Артур Чачелов