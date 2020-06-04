«КАРО» подарит билеты за покупку сертификата

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила в продажу киносертификаты. Их отличительная особенность в том, что количество купленных в соответствии с номиналом сертификата билетов автоматически удваивается. Так, заплатив за 2 билета в сертификате «Мини», зритель получит 4 билета. При покупке сертификата «Медиум» на 4 билета, зритель приобретает 8 билетов, а купив сертификат «Максимум» на 6 билетов, зритель станет счастливым обладателем целых 12 билетов.

В продаже доступны сертификаты двух видов: на фильмы широкого проката и на программу «КАРО.Арт» – спецпоказы, фестивальное кино, а также театральные постановки, оперу и балет на большом экране. Стоимость сертификатов начинается от 399 рублей и варьируется в зависимости от города и номинала. Предложение ограничено по времени – продажа сертификатов закончится с открытием первого кинотеатра в каждом городе присутствия «КАРО».

«Мы знаем, что наши зрители с нетерпением ждут открытия кинотеатров, и считаем важным предоставить им возможность запланировать поход в кино уже сейчас, и по наиболее привлекательной цене, − говорит Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров «КАРО». − А чтобы скрасить ожидание и напомнить о ближайших интересных премьерах, мы в партнерстве со студиями разработали дизайн сертификатов «Максимум» к двум самым громким семейным релизам лета 2020 − новому захватывающему приключению Disney МУЛАН и анимационной комедии ГУБКА БОБ В БЕГАХ. Также сертификаты будут доступны в магазине подарков для членов нашей программы лояльности».

Обменять приобретенные сертификаты на билеты можно будет на официальном сайте «КАРО» или в киосках самообслуживания в фойе кинотеатров. При этом сертификаты на фильмы широкого проката будут действительны во всех городах присутствия «КАРО» в течение трех месяцев после открытия кинотеатров, а сертификаты «КАРО.Арт» можно будет обменять на билеты до конца года в кинотеатрах «КАРО» в Москве и Санкт-Петербурге.

Билеты по приобретенным сертификатам будут действовать на все сеансы, включая 3D и сеансы в залах LUXE.

Сеть кинотеатров «КАРО» была основана в 1997 году. На сегодняшний день она является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 30 современными мегаплексами (250 залов).

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04.06.2020 Автор: БК