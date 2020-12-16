«КАРО» пригласит юных зрителей на «Киноёлки»

Массовые гуляния в Москве и Санкт-Петербурге находятся под запретов, однако киносеть «КАРО» придумала альтернативный способ спасти праздник и подарить детям и их родителям ощущение сказки.

С 19 по 31 декабря 2020 года в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь», «КАРО 13 Кунцево», «КАРО Vegas 22», «КАРО 9 Vegas Каширский», «КАРО Sky 17», «КАРО 4 Ангара» и «КАРО 11 Охта» пройдут праздничные показы анимационного фильма СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Юных гостей ждут новые приключения любимых героев на большом экране, веселое поздравление от звезд дубляжа мультфильма, обращение Деда Мороза и новогодний «Елкаbox» − подарок со множеством сладостей и сюрпризов. Билеты на «Киноёлку в КАРО» можно приобрести на сайте сети.

«Новый год для детей – волшебное время, которое запоминается на всю жизнь. Несмотря на ряд ограничений, канун 2021 года не должен быть исключением. Мы хотим подарить детям традиционные впечатления и эмоции, а потому запускаем серию специальных показов, сопровождающихся классическими атрибутами детского праздника – сладким подарком и поздравлением Деда Мороза. А продолжение хита студии «Dreamworks», номинанта на премию «Оскар» «Семейки Крудс» создаст правильное настроение и напомнит о семейном уюте, − отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО».

Организаторы напоминают, что в кинотеатрах сети «КАРО» соблюдаются все меры безопасности, защищающие детей и их родителей: социальная дистанция, заполнение залов не более чем на 25% в Москве и Санкт-Петербурге и 50% в Московской области, регулярная санитарная обработка и обязательный масочный режим.

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16.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО