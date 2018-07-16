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«Каро» открыла премиум-зал LUXE в Петербурге

Площадка расположена в составе мультиплекса в ТК «Байконурский»

С 12 июля в кинотеатре «Каро 5 на Байконурской» в Санкт-Петербурге начал работу зал премиального широкоэкранного формата LUXE: A RealD Experience, предназначенный для поклонников супербольших экранов. Формат сочетает в себе ряд высокотехнологичных стандартов, обеспечивающих высокий уровень кинопоказа в залах с большими экранами, высокой яркостью изображения, объемным звуком и креслами с увеличенным расстоянием между рядами.

Зал оснащен инновационным оборудованием, включающим проектор 4K, 3D систему RealD, всепоглощающий звук Barco Auro 11. Он рассчитан на 328 мест. Здесь будут показывать фильмы как в 2D, так и в 3D-формате. 

Кинотеатр «Каро 5 Байконурской» расположен на 4-м этаже торгового комплекса «Байконурский» и является одним из 8 кинотеатров сети «Каро» в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день она является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года «Каро» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «Каро» управляет 31 современным кинотеатром (238 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

 

16.07.2018 Автор: Артур Чачелов

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