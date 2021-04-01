«Москино» и «Люксор» будут продавать рекламу вместе с «Каро»

«Каро» продолжает объединяться с известными киносетями для продажи рекламы в кинотеатрах. Новыми компаньонами сети стали «Москино» и «Люксор». С целью развития рынка и увеличения доходности бизнеса они приняли решение о совместных продажах рекламных возможностей кинотеатров. Теперь клиенты, заинтересованные в кинотеатральных размещениях, смогут единовременно приобрести пакет рекламных опций у сетей «Каро», «Киномакс», «Москино» и «Люксор».

Партнерство такого рода обещает еще более широкое предложение по экранам в столице и регионах для самой разной аудитории, а совместная доля рынка экранной рекламы, выручка которой за 2019 год составила 1 миллиард рублей, для партнеров составит более 50%.



В преддверии сезона громких премьер от ведущих мейджоров, которые гарантированно выйдут на экраны в 2021 году, новость об усилении сегмента продаж кинотеатральной рекламы наверняка обрадует заинтересованных клиентов и обратит внимание на самые эффективные и оптимальные рекламные предложения с единой системой ценообразования и гибкой системой скидок. Более того, последние показатели радуют позитивными прогнозами для кинорынка: последний уикенд февраля показал прирост посещаемости в 3% по сравнению с аналогичным уикендом в 2020 году, когда еще новости о пандемии не спровоцировали массовый локдаун.

«Объединение продаж экранной рекламы с сетью «Киномакс» в 2020 году подтвердило свою эффективность – такой формат оказался весьма удобен для рекламодателей, − рассказывает Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «Каро». − Мы решили пойти дальше и в режиме одного окна обеспечили нашим клиентам охваты в 4 киносетях. Зритель вернулся в кинотеатры и ставит рекорды по посещаемости и кассе даже в условиях ограничений, окончательная отмена которых не заставит себя ждать. 2021 будет рекордным с точки зрения блокбастеров и высококачественного национального контента, а потому вопрос покупки выгодных кинотеатральных размещений в ближайшие месяцы встанет для рекламодателей особенно остро».

«Сеть «Москино» включает тринадцать городских кинотеатров. Они находятся в разных районах Москвы, и каждый из них по-своему уникален, в том числе с точки зрения репертуара, − говорит Наталья Мокрицкая, генеральный директор «Москино». − Часть наших кинотеатров ориентирована на показы авторского и фестивального кино, ретроспектив, фильмов на языке оригинала... С точки зрения зрительской аудитории наш охват уникален. Для потенциальных рекламодателей это, безусловно, будет интересно. Мы искренне рады обрести в лице «Каро» и дружественных киносетей перспективных партнеров. Опыт показывает, что в наше время, объединяя усилия, можно добиться гораздо большего».

«Кинотеатры пережили свой самый сложный период, связанный с пандемией, и продолжают восстанавливать не только посещаемость, но и количество занятых рекламных мест, − отмечает Анна Татарёнок, руководитель отдела маркетинга и PR сети кинотеатров «Люксор». − Рынок рекламодателей с 2020 года существенно сократился, поэтому преимущество для проведения рекламных кампаний отдается площадкам с широким географическим охватом. Мы рады партнерству с «КАРО» и уверены, что объединив наши рекламные ресурсы мы сможем увеличить количество рекламодателей, показав эффективность рекламы в наших кинотеатрах».

В январе-феврале 2021 года департаментом продаж рекламы «Каро» были запущены первые рекламные кампании совместного пакета «Каро» и «Киномакс». Сообщается, что проактивная стратегия продаж департамента сыграла в пользу решения сетей «Москино» и «Люксор» присоединиться к командному подходу в вопросе продаж экранной рекламы.

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01.04.2021 Автор: Артур Чачелов