«КАРО.Арт» в марте представит сразу пять фестивалей национального кино

В марте проект «КАРО.Арт» представит сразу пять фестивалей национального кино из разных стран. Основной площадкой смотров станет киноцентр «Октябрь» в Москве. Также показы состоятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах присутствия сети КАРО. Зрителей ждут новые фильмы и встречи с кинематографистами из Италии, Индии, Ирландии, Венгрии, а также ретроспектива японского кино о якудза.

«С каждым годом репертуар «КАРО.Арт» становится все более насыщенным, – отмечает Майя Манерова, вице-президент по управлению кинопоказом сети КАРО. – Помимо широкого разнообразия авторского и фестивального кино из России в нашей программе всегда есть новые яркие зарубежные фильмы и классика мирового кинематографа. Мы знаем, как наши гости ценят возможность знакомиться с культурой разных стран на большом экране и смотреть кино в оригинале, поэтому в текущей фестивальной программе объединили самые разные направления – как географические, так и кинематографические».

Марафон начнется 4 марта фестивалем «Из Венеции в Москву». Традиционная ретроспектива предложит зрителям подборку итальянских фильмов, представленных на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Также в честь столетия со дня рождения Федерико Феллини будут показаны документальный фильм БЕСКОНЕЧНЫЙ ФЕЛЛИНИ режиссера Эудженио Каппуччио и отреставрированная версия фильма БЕЛЫЙ ШЕЙХ.

4-й фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival 2020 пройдет с 10 по 15 марта в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре. Фестиваль соберет лучшие популярные индийские фильмы последних лет. Откроется смотр хоррором в формате Screenlife ТЬМА. Фильм представят его создатели: режиссер Датту Сандип и актеры Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж.

Ирландский кинофестиваль Irish Film Festival пройдет сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Смотр пройдет с 11 по 22 марта, фильмом открытия станет комедийный хоррор ПАРА НОРМАЛЬНЫХ режиссеров Майка Ахерна и Энды Ломан. В рамках фестиваля будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра, а также состоятся встречи с создателями картин: известными актерами Джеком Рейнером, Барри Уордом и другими.

С 14 марта в киноцентре «Октябрь» стартует программа «Классика японского кино: Якудза». Якудза – один из важных культурных символов Японии, окруженный ореолом романтики и таинственности. В программе будет показано 5 картин, представляющих классику жанра. Откроет ретроспективу фильм режиссера Сэйдзюна Судзуки МОЛОДОСТЬ ЗВЕРЯ.

Завершится марафон фестивалем венгерского кино CIFRA, который пройдет с 25 по 29 марта в киноцентре «Октябрь». На открытии фестиваля известный венгерский режиссер Дёрдь Палфи проведет мастер-класс и представит сразу две свои картины: ставшую классикой артхаусную ИКОТУ 2002 года и новейшую экранизацию фантастики Станислава Лема – ГЛАС ГОСПОДА.

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04.03.2020 Автор: Артур Чачелов