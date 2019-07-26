Сеть КАРО внедрила единую электронную систему прохода в кинозалы

КАРО стала первой российской киносетью, повсеместно внедрившей бесконтактный электронный билет для прохода в кинозалы. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сеть внедрила систему Vista InTouch, которая избавляет зрителей от необходимости распечатывать билеты, приобретенные онлайн. Теперь гостям любого кинотеатра КАРО достаточно просто предъявить QR-код на мобильном устройстве при входе в зал. Для получения QR-кода необходимо при покупке билета на официальном сайте сети или другом онлайн-ресурсе указать адрес электронной почты, на который после оплаты будет отправлено письмо с QR-кодом.

Новая система действует во всех кинотеатрах сети КАРО. Этот шаг стал логичным продолжением стратегии по переходу на высокие технологии: сначала сеть внедрила киоски самообслуживания по покупке билетов, далее полностью отказалась от продаж билетов на кассах кинобаров. Благодаря внедрению этой системы ушло понятие очередей в зонах продаж.

«Мы давно готовы были внедрить данную технологию и с принятием ФЗ-54 быстро воплотили это решение, – говорит президент КАРО Ольга Зинякова. – Сейчас наши онлайн-ресурсы предлагают самую широкую линейку контента и самые выгодные скидки для аудитории. В результате чего стремительно растет доля продаж через официальные ресурсы КАРО».

КАРО была основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года КАРО была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. КАРО управляет 30 современными мегаплексами (250 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы КАРО, расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени, ежегодно посещают почти 12 млн человек.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

26.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО