Летние кинотеатры «КАРО» откроют сезон новой площадкой

Летние площадки «КАРО» уже несколько лет подряд предлагают москвичам широкий репертуар и уютную атмосферу кинотеатра под открытым небом в оживленных точках города. Формат, востребованный у москвичей, стал настоящим спасением в период ограничений и сложной эпидемиологической ситуации с запретом на многие привычные развлечения.



К двум популярным площадкам «КАРО Эрмитаж» и «КАРО парк Садовники» добавится новая — Музей Москвы и «КАРО» открывают летний кинотеатр во дворе музея, обещающий стать центром притяжения романтиков и киноманов столицы. Перед надувным экраном, отвечающим высоким требованиям кинопоказа, смогут собраться до 150 зрителей. Они смогут выбрать место на пуфе и разместиться с комфортом во время вечерних сеансов. На первом киносеансе в летнем кинотеатре «КАРО Музей Москвы» 15 мая в 21:00 в рамках акции «Ночь в музее» зрители увидят отреставрированную картину Марлена Хуциева «Застава Ильича» (12+), предоставленную Киностудией им. М. Горького. Работа летних кинотеатров «КАРО» будет осуществляться с учетом необходимых требований безопасности: обработка поверхностей антисептиками, термометрия, рассадка 50% и другие установленные нормы.



Сезон в летнем кинотеатре «КАРО Эрмитаж» откроется картиной «В винном отражении» (16+) при поддержке компании SIMPLE, сбор гостей стартует в 20:30, начало показа в 21:30. Приобрести билеты можно по ссылке: https://karofilm.ru/theatres?id=36&date=2021-05-15



Адреса летних кинотеатров «КАРО»:

«КАРО Музей Москвы» Зубовский бульвар, д. 2. Время работы: с 20:00 до 02:00 ежедневно.

«КАРО Эрмитаж» Сад “Эрмитаж”, ул. Каретный ряд, вл. 3. Время работы: с 21:40 до 02:00 ежедневно.

«КАРО парк Садовники» Коломенский проезд, вл. 16Б. Время работы: с 21:00 до 02:00 ежедневно.

Узнать актуальный репертуар и купить билеты: https://karofilm.ru/

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий