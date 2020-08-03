«КАРО» открывает свой первый автокинотеатр в Екатеринбурге

Киносеть «КАРО» 6 августа открывает в Екатеринбурге свой первый автокинотеатр. «КАРО под звездами» в ТРЦ «МЕГА Екатеринбург» встретит первых гостей фильмом АГЕНТ ЛЕВ. Это свежая французская комедия о пациенте, который убеждает своего психиатра, что он спецагент. Несмотря на недоверие к своему подопечному, доктор вынужден обратиться к нему за помощью, когда оказывается похищена его невеста.

В репертуаре нового автокинотеатра на ближайшее время запланированы как показы самых громких отечественных и зарубежных фильмов последних лет, так и культовая классика: ДОСТАТЬ НОЖИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ХОДЯЧИЙ ЗАМОК, ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и другие. Расписание будет дополняться еженедельно, и каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, начало первого – в 22:00.

«Автокинотеатры – новый для нас опыт, тренд этого неординарного года, который останется с нами, надеемся, и дальше, − отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров «КАРО». − Это возможность смотреть кино в формате максимального соблюдения личного пространства и дистанцирования, не лишаясь, тем не менее, ощущения сопричастности и «выхода в свет». Пока большая часть автокинотеатров сосредоточена в Москве, но мы уверены, что и другие города будут рады их открытию. Екатеринбург – это наш первый опыт открытия автокинотеатра за пределами Московского региона, но, надеемся, не последний, и в перспективе мы откроем еще несколько подобных площадок в других городах».

Организация просмотра учитывает все требования безопасности – в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте «КАРО», въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на билете и онлайн-покупку продукции кинобара. Попкорн, начос, напитки и другую привычную продукцию кинобара можно будет приобрести как заранее, так и непосредственно во время сеанса на сайте кинотеатра. Заказ доставят сотрудники прямо к автомобилю не позднее, чем через 20 минут после заказа, а при предзаказе – к началу сеанса.

Площадка рассчитана на 50 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. Стоимость билета с понедельника по среду составит 600 рублей, с четверга по воскресенье 700 рублей за одну машину. Размер экрана 13 на 9 метров.

В ближайшее время в рамках проекта «КАРО под звездами» планируется открыть ещё несколько площадок под открытым небом в Москве и других городах России.

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03.08.2020 Автор: Артур Чачелов