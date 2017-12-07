«Каро» в ноябре обогнала «Формулу Кино» по посещаемости и по сборам

«Каро» подвела итоги ноября и рассказала о том, что обновила рекорд по посещаемости и сборам своих кинотеатров. В сообщении пресс-службы сети говорится, что, согласно данным системы ComScore (Rentrak), по вышеназванным показателям киносеть обошла своего давнего конкурента – «Формулу Кино» (входит в Объединенную сеть Александра Мамута). В искомом месяце кинотеатры «Каро» заработали на 3% больше кинотеатров «Формулы» и на 4% обошли их по числу зрителей.

В киносети считают, что улучшению показателей способствовало несколько факторов: открытие двух мегаплексов в Москве и Санкт-Петербурге, изменение репертуарной политики, маркетинговая активность и ориентированность на собственные каналы продаж. Напомним, что «Каро» отказалась от сотрудничества с системой продажи билетов «Рамблер.Касса» и сделала упор на онлайн-продажах через свой официальный сайт, где зрителям предлагается скидка 10%. Кроме того, сеть стала эксклюзивно прокатывать некоторые кинокартины, предлагая зрителю уникальный контент, отсутствующий у конкурентов.

Представители «Каро» считают, что положительная динамика роста посещаемости и сборов сохранится и в декабре. Сеть делает упор на развитии собственных площадок и исключает расширение за счет слияния и приобретения франшиз. «Строительство новых мультиплексов – главный приоритет, но не уступает по значимости и задача по модернизации уже существующих. В текущем году этот процесс завершился в Санкт-Петербурге, где все площадки стали соответствовать концепции «кинотеатров нового поколения». В планах открытие кинотеатров и в других регионах», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сеть кинотеатров «Каро» основана в 1997 году. На сегодняшний день она управляет 31 современным кинотеатром (239 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте. Площадки киносети ежегодно посещают почти 12 млн человек.

07.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО