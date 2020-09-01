«КАРО» станет оператором бывших московских кинотеатров CJ CGV

«КАРО» укрепляет свои позиции в Москве, открывая в сентябре сразу 12 новых кинозалов. Киносеть и девелопер ADG group договорились о том, что будут совместно управлять московскими кинотеатрами, ранее работавшими под брендом южнокорейской CJ CGV. Речь идет о площадках, расположенных в МФК «Саларис» и районном центре «Ангара». Компании проведут ребрендинг существующих там кинотеатров.

«КАРО 8 Саларис» и «КАРО 4 Ангара» откроют свои двери к 3 сентября − к выходу в прокат таких ожидаемых блокбастеров как ДОВОД Кристофера Нолана и МУЛАН от студии Disney. Площадки будут представлять собой современные мультиплексы, соответствующие концепции кинотеатров нового поколения. Их характеризуют современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов, а вскоре появится и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей. Во всех кинотеатрах будут доступны скидки для студентов и пенсионеров, а для семейной аудитории специальные предложения представит направление КАРО Family. Также на всех площадках будет действовать программа лояльности «КАРОНА», предлагающая ряд преимуществ постоянным посетителям.

Во всех кинотеатрах «КАРО» соблюдаются необходимые требования безопасности, в том числе социальное дистанцирование, усиленный клининг, интенсивная санитарная обработка, особые правила работы кинобара и новая схема рассадки.

Кинотеатр «КАРО 4 Ангара» расположится в одноименном районном центре, который является частью программы ADG group по реконструкции более 30 московских кинотеатров. Устаревшие кинотеатры превращаются в многофункциональные районные центры под общим названием «Место встречи», а сам проект призван объединить соседские сообщества каждого района, стать новой площадкой для инициатив местных жителей, а также локальным социокультурным пространством. Кинотеатр «КАРО 8 Саларис» разместится внутри одноименного масштабного ТРЦ, открытого в 2019 году на юго-западе Москвы.

«Мы очень рады сотрудничеству с ADG и возможности представить кинотеатры нового поколения в районном центре «Ангара» и в комплексе «Саларис». Ведь крупные многофункциональные центры нуждаются в качественных и современных кинотеатрах, доступных местным жителям, − говорит президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. − Наша задача – обновить площадки в соответствии с высокими стандартами «КАРО» и сделать их комфортабельными и привлекательными уже к первым числам сентября».

«Мы рады объявить о сотрудничестве с компанией «КАРО», которая разделяет наше видение, что важно дать москвичам возможность комфортно проводить свой досуг рядом с домом и сохранить кинопоказ как часть этого досуга, − говорит Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group. − Надеемся, что обновление 12 кинозалов в районном центре «Ангара» и комплексе «Саларис» будет соответствовать запросам и ожиданиям жителей этих районов».

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01.09.2020 Автор: Артур Чачелов