«КАРО» запускает в Москве доставку продукции кинобаров

С сегодняшнего дня сеть кинотеатров КАРО запускает в Москве сервис по доставке продуктов из ассортимента своих кинобаров. В меню вошли хорошо знакомые посетителям кинотеатров продуктовые кинохиты – попкорн в разных его вариациях, чипсы начос, детские и healthy-снеки. Также появились специальные тематические комбо, например, для семейного или романтического просмотра.
Доставка будет осуществляться бесплатно курьером ежедневно с 10:00 до 22:00 в пределах зоны доставки. Обещанное время доставки – от 30 минут с момента заказа. Минимальная сумма заказа – 900 рублей.
Примечательно, что чуть раньше другая крупная киносеть «Мираж Синема» запустила собственную доставку еды в Петрозаводске.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
10.04.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: КАРО
КАРО приостановила работу части кинотеатров в Москве и области
Кинотеатры Петербурга объявили о приостановке работы
КАРО покажет классику мирового кино в московском «Октябре»
КАРО откроет свой первый мультиплекс в Новосибирске
КАРО и «Соловей» объявляют о сотрудничестве
К команде ivi присоединился бывший вице-президент российского DisneyПодробнее
Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрииПодробнее
Самая большая киносеть мира находится на грани банкротстваПодробнее
Disney определился с новыми датами для перенесенных релизов весныПодробнее