«КАРО» запускает в Москве доставку продукции кинобаров

С сегодняшнего дня сеть кинотеатров КАРО запускает в Москве сервис по доставке продуктов из ассортимента своих кинобаров. В меню вошли хорошо знакомые посетителям кинотеатров продуктовые кинохиты – попкорн в разных его вариациях, чипсы начос, детские и healthy-снеки. Также появились специальные тематические комбо, например, для семейного или романтического просмотра.

Доставка будет осуществляться бесплатно курьером ежедневно с 10:00 до 22:00 в пределах зоны доставки. Обещанное время доставки – от 30 минут с момента заказа. Минимальная сумма заказа – 900 рублей.

Примечательно, что чуть раньше другая крупная киносеть «Мираж Синема» запустила собственную доставку еды в Петрозаводске.

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10.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: КАРО