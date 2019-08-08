Итоги июля в кинопрокате России: быстрее, выше, сильнее

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в июле 2019 года составили 4,935 млрд рублей, что на 27,16% больше, чем было месяцем ранее и сразу на 50,13% больше, чем было в июле прошлого года. При перерасчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $78,011 млн, рост в отношении июня − на 29,52%, а в отношении июля прошлого года − рост на 48,81%.

В июле зрители ходили в кино гораздо активнее, чем месяцем ранее: российские кинотеатры продали 20,303 млн билетов, что на 25,82% больше, чем в июне и на 45,63% больше, чем в июле 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается аналогичная картина: рост относительно всех показателей. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в июле 2019 года 5,512 млрд рублей и привлекли 23,204 млн зрителей. Это на 29,35% и 28,45% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с июлем 2018-го рост бокс-офиса составил впечатляющие 51,77%, а рост посещаемости − 47,83%. За июль кинотеатры России и СНГ получили $87,123 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы выросли на 50,40%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 31,92%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали фантастический экшн ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) и семейный проект Disney КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR).

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08.08.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова