Итоги июня в кинопрокате: из плюса в минус

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в июне 2019 года составили 3,874 млрд рублей, что на 21,75% меньше, чем было месяцем ранее, но на 11,57% больше, чем было в июне прошлого года. При перерасчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $60,119 млн, падение в отношении мая 2019 года − на 21,42%, а в отношении июня прошлого года − рост на 8,22%.

В июне зрители ходили в кино не та активно, как месяцем ранее: российские кинотеатры продали 16,088 млн билетов, что на 14,31% меньше, чем было в прошлом месяце, но на 13,89% больше, чем в июне 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ динамика абсолютно аналогична. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в июне 2019 года 4,252 млрд рублей и привлекли 18,006 млн зрителей. Это соответственно на 22,50% и 14,79% меньше, чем было в мае 2019 года. По сравнению с июнем 2018-го рост сборов составил 11,72%, а рост посещаемости − 13,87%. В валютном эквиваленте сборы составили $65,893 млн. По сравнению с прошлым годом они выросли на 8,21%, а вот в сравнении с маем 2019-го − упали сразу на 22,20%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали фантастический экшн ЛЮДИ В ЧЕРНОМ ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR) и мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI).

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03.07.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова