Итоги мая в кинопрокате: рынок пошел в рост

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в мае 2019 года составили 4,949 млрд рублей, что сразу на 41,2% больше, чем было месяцем ранее, и на 6,4% больше, чем было в мае прошлого года. При перерасчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $76,450 млн, рост в отношении апреля 2019 года − на 41,1%, а в отношении мая прошлого года − на 2,5%.

В мае зрители активно ходили в киноь: российские кинотеатры продали 18,758 млн билетов, что на 36% больше, чем было в апреле и на 6,1% больше, чем в мае 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ динамика абсолютно аналогична, но приросты больше. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в мае 2019 года 5,501 млрд рублей и привлекли 21,196 млн зрителей. Это соответственно на 46,4% и 41,7% больше, чем было в апреле 2019 года. По сравнению с маем прошлого года рост сборов составил 7,4%, а рост посещаемости − 6,9%. В валютном эквиваленте сборы составили $84,980 млн. По сравнению с прошлым годом они выросли на 3,4%, а вот в сравнении с апрелем 2019-го − подросли сразу на 46,3%.

Самым кассовым релизом этого месяца стал фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (WDSSPR).

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова