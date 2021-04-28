Юрий Колокольников станет амбассадором Кey Вuyers Еvent: digital

Популярный российский актер Юрий Колокольников, в творческой биографии которого есть несколько успешных зарубежных проектов («Игра Престолов», ДОВОД, «Американцы»), станет амбассадором третьего международного форума Кey Вuyers Еvent, который пройдет с 8 по 10 июня в онлайн-формате. В рамках форума, организованного «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, российские производители фильмов, сериалов, анимации представят свои проекты международным дистрибуторам.

Продвижение российских талантливых актеров, режиссеров и продюсеров на международных рынках является важным направлением развития российской киноиндустрии. Этой теме будет уделено особое внимание в рамках деловой программы онлайн-рынка Кey Вuyers Еvent: digital.

«Мы рады, что в этом году к Кey Вuyers Еvent присоединится Юрий Колокольников, успешный актер, который талантливо работает в любом жанре – от драмы и комедии до исторических фильмов и фэнтези, − говорит Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино». − Успех продвижения наших фильмов и сериалов за рубежом, зависит, в том числе, и от степени узнаваемости наших актеров, режиссеров, продюсеров на международной арене. За последние несколько лет появилась целая плеяда молодых талантов из России, кто был удостоен признания как профессиональной аудитории на фестивалях, так и широкой публики. «Роскино» совместно с Министерством культуры РФ и «Фондом кино» ведет системную работу по представлению российских талантов на ключевых международных кинорынках и фестивалях, и Кey Вuyers Еvent digital станет еще одним важным шагом для достижения этой цели».

«Мероприятие Кey Вuyers Еvent – очень важный инструмент, который помогает в продвижении российских фильмов, сериалов и анимации за рубежом, и для меня как актера и продюсера важно участвовать в процессе коммуникации с международными участниками, заинтересованными в нашем контенте, − отмечает Юрий Колокольников. − Контент сегодня – один из важных источников знаний и обмена информации между людьми разных культур, и для развития российской киноиндустрии, повышения ее роли и востребованности в мире, необходимо максимально интегрировать российских актеров, режиссеров, продюсеров в международный диалог».

На Кey Вuyers Еvent: digital будет представлен новый проект с участием Юрия Колокольникова – сериал «Крюк», рассказывающий о хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. В России премьера сериала прошла на медиасервисе Megogo. Создатели сериала «Крюк» планируют найти на Кey Вuyers Еvent партнеров по копродукции для создания второго сезона.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

28.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино