Прошел третий день Key Buyers Event: digital
Завершились основные мероприятия онлайн-рынка контента
Финальный день основной части Key Buyers Event также оказался богатым на различные анонсы и мероприятия.
- Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту КОНЕК-ГОРБУНОК. Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм. Англоязычное название проекта — Upon The Magic Roads. Также по фильму уже закрыты сделки на Германию, Австрию и Швейцарию (Capelight), Францию и франкоязычную Бельгию (Koba), Португалию (Cinemundo), Польшу (Puls TV), Чехию и Словакию (MediaSquad), Турцию (aTV), на Ближний Восток (Front Row), Южную Африку (Filmfinity), PTV на Юго-Восточную Азию (Disney), Монголию (FilmBridge), Вьетнам (CJ CGV), Южную Корею (World Cinema) и PTV/SVOD в Латинской Америке (Discovery).
- «Союзмультфильм» заключил сразу три сделки с международными партнерами. Компания Jetpack приобрела права на международную дистрибуцию проекта «Пластилинки», комедийный сериал «Пиратская Школа» будет представлять британская анимационная компания Bill Melendez Productions (UK) Ltd, а французский дистрибьютор Playbig займется распространением сериала для дошкольной аудитории «Капитан Кракен и его команда» на территориях Юго-Восточной и Южной Азии, Гонконга, Тайвани и Южной Кореи.
В тот же день председатель правления студии Юлиана Слащева заявила о старте переговоров с Netflix по продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов.
- Международные партнеры смогли ознакомиться с новыми и премьерными проектами российских компаний. На платформе прошли показы фильмов ЗОЯ от кинокомпании Централ Партнершип, БЕГ компании «Революция Фильм», сериалов «Инсомния» 1-2-3 Production, «Псих» от more.tv, «Оптимисты: Карибский сезон», представленного официальным дистрибьютором контента ВГТРК компанией «Совтелеэкспорт». В рамках мероприятия также состоялись скрининги анимационного контента - участникам показали сериал «Фиксики» и материалы по проекту «Финник» ГК "Рики», проекты «Царевны» и «Три кота», представленные СТС Медиа, комедию «Бука. Мое любимое чудище» кинокомпании СТВ и многое другое.
- В рамках деловой программы рынка состоялись панельные дискуссии с участием российских и международных экспертов индустрии. Во время сессии «BEST MATCHES SHOWCASE: Почему выбирают российских партнеров» генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и партнер BF Distribution Джулиана Якобсен рассказали о своем опыте сотрудничества, запуске первого совместного производства — фильма ужасов ШИЗОФРЕНИК — и обсудили, как их опыт в дистрибуции помогает им создавать новые проекты. В рамках панели «Место съемок – Москва» руководитель департамента международных отношений и производства «Базелевс» Валерий Купеев и независимые продюсеры и режиссеры поделились своими мыслями о съемках в Москве и перспективах города с точки зрения международного хаба для производства кино. Спикеры подчеркнули очевидные преимущества работы на съемочных площадках в Москве и отметили, что город становится все более популярным направлением для съемок среди международных продюсеров. Представители ведущих анимационных студий Союзмультфильм, Wizart Animation, СТС Медиа и Wizart Animation рассказали о своих успехах на мировом рынке, а также поговорили о новых проектах в рамках панели «Прорыв российской анимации на международных рынках».
В оставшие 2 дня мероприятия пройдут дискуссии о глобальных трендах индустрии, будущем образования в сфере кинои медиа, беседа об импакт-контенте, а также презентация российских VOD-платформ.
11.06.2021 Автор: Виолетта Палий