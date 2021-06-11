Прошел третий день Key Buyers Event: digital

Финальный день основной части Key Buyers Event также оказался богатым на различные анонсы и мероприятия.

Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту КОНЕК-ГОРБУНОК . Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм. Англоязычное название проекта — Upon The Magic Roads. Также по фильму уже закрыты сделки на Германию, Австрию и Швейцарию (Capelight), Францию и франкоязычную Бельгию (Koba), Португалию (Cinemundo), Польшу (Puls TV), Чехию и Словакию (MediaSquad), Турцию (aTV), на Ближний Восток (Front Row), Южную Африку (Filmfinity), PTV на Юго-Восточную Азию (Disney), Монголию (FilmBridge), Вьетнам (CJ CGV), Южную Корею (World Cinema) и PTV/SVOD в Латинской Америке (Discovery).



по проекту . Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм. Англоязычное название проекта — Upon The Magic Roads. Также по фильму уже закрыты сделки на Германию, Австрию и Швейцарию (Capelight), Францию и франкоязычную Бельгию (Koba), Португалию (Cinemundo), Польшу (Puls TV), Чехию и Словакию (MediaSquad), Турцию (aTV), на Ближний Восток (Front Row), Южную Африку (Filmfinity), PTV на Юго-Восточную Азию (Disney), Монголию (FilmBridge), Вьетнам (CJ CGV), Южную Корею (World Cinema) и PTV/SVOD в Латинской Америке (Discovery). «Союзмультфильм» заключил сразу три сделки с международными партнерами . Компания Jetpack приобрела права на международную дистрибуцию проекта «Пластилинки», комедийный сериал «Пиратская Школа» будет представлять британская анимационная компания Bill Melendez Productions (UK) Ltd, а французский дистрибьютор Playbig займется распространением сериала для дошкольной аудитории «Капитан Кракен и его команда» на территориях Юго-Восточной и Южной Азии, Гонконга, Тайвани и Южной Кореи.



В тот же день председатель правления студии Юлиана Слащева заявила о старте переговоров с Netflix по продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов.



. Компания Jetpack приобрела права на международную дистрибуцию проекта «Пластилинки», комедийный сериал «Пиратская Школа» будет представлять британская анимационная компания Bill Melendez Productions (UK) Ltd, а французский дистрибьютор Playbig займется распространением сериала для дошкольной аудитории «Капитан Кракен и его команда» на территориях Юго-Восточной и Южной Азии, Гонконга, Тайвани и Южной Кореи. В тот же день председатель правления студии Юлиана Слащева заявила о по продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов. Международные партнеры смогли ознакомиться с новыми и премьерными проектами российских компаний . На платформе прошли показы фильмов ЗОЯ от кинокомпании Централ Партнершип, БЕГ компании «Революция Фильм»​​​, сериалов «Инсомния»​​​ 1-2-3 Production, «Псих»​​​ от more.tv, «Оптимисты: Карибский сезон»​​​, представленного официальным дистрибьютором контента ВГТРК компанией «Совтелеэкспорт»​​​. В рамках мероприятия также состоялись скрининги анимационного контента - участникам показали сериал «Фиксики»​​​ и материалы по проекту «Финник»​​​ ГК "Рики»​​​, проекты «Царевны»​​​ и «Три кота»​​​, представленные СТС Медиа, комедию «Бука. Мое любимое чудище»​​​ кинокомпании СТВ и многое другое.



. На платформе прошли показы фильмов ЗОЯ от кинокомпании Централ Партнершип, БЕГ компании «Революция Фильм»​​​, сериалов «Инсомния»​​​ 1-2-3 Production, «Псих»​​​ от more.tv, «Оптимисты: Карибский сезон»​​​, представленного официальным дистрибьютором контента ВГТРК компанией «Совтелеэкспорт»​​​. В рамках мероприятия также состоялись скрининги анимационного контента - участникам показали сериал «Фиксики»​​​ и материалы по проекту «Финник»​​​ ГК "Рики»​​​, проекты «Царевны»​​​ и «Три кота»​​​, представленные СТС Медиа, комедию «Бука. Мое любимое чудище»​​​ кинокомпании СТВ и многое другое. В рамках деловой программы рынка состоялись панельные дискуссии с участием российских и международных экспертов индустрии. Во время сессии «BEST MATCHES SHOWCASE: Почему выбирают российских партнеров»​​ генеральный директор «Централ Партнершип»​​ Вадим Верещагин и партнер BF Distribution Джулиана Якобсен рассказали о своем опыте сотрудничества, запуске первого совместного производства — фильма ужасов ШИЗОФРЕНИК — и обсудили, как их опыт в дистрибуции помогает им создавать новые проекты. В рамках панели «Место съемок – Москва»​​ руководитель департамента международных отношений и производства «Базелевс»​​ Валерий Купеев и независимые продюсеры и режиссеры поделились своими мыслями о съемках в Москве и перспективах города с точки зрения международного хаба для производства кино. Спикеры подчеркнули очевидные преимущества работы на съемочных площадках в Москве и отметили, что город становится все более популярным направлением для съемок среди международных продюсеров. Представители ведущих анимационных студий Союзмультфильм, Wizart Animation, СТС Медиа и Wizart Animation рассказали о своих успехах на мировом рынке, а также поговорили о новых проектах в рамках панели «Прорыв российской анимации на международных рынках»​​.

В оставшие 2 дня мероприятия пройдут дискуссии о глобальных трендах индустрии, будущем образования в сфере кинои медиа, беседа об импакт-контенте, а также презентация российских VOD-платформ.

11.06.2021 Автор: Виолетта Палий