Состоялось открытие онлайн-форума контента Key Buyers Event

8 июня начал свою работу международный онлайн-рынок контента KEY BUYERS EVENT: digital, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий.



За первый день работы онлайн-рынка назначено 410 рабочих встреч российских и зарубежных участников. В этом году среди зарегистрированных международных делегатов – более 700байеров, продюсеров, представителей фестивальных организаций из более чем 80 стран. В числе участников – представители таких компаний, как Netflix, Apple, BBC Studios, Mediaset Spain, Wild Bunch, Armoza Formats, Beta Film и многих других.

Также в ходе первого дня:

Кинокомпания «Централ Партнершип» и латиноамериканская киностудия BF Films анонсировали начало разработки первого совместного проекта – полнометражного психологического хоррора ШИЗОФРЕНИК.



и латиноамериканская киностудия анонсировали начало разработки первого совместного проекта – полнометражного психологического хоррора Прошли показы российских проектов. Международные партнеры смогли ознакомиться с новыми и премьерными проектами российских компаний. На платформе прошли показы фильмов МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР Bubble Studios, ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ Андрея Кончаловского, представленный официальным дистрибьютором контента ВГТРК компанией Совтелеэкспорт, а также сериалов «Контакт» от компаний Good Story Media и « Среда » , представленный ГПМ РТВ, «Нежность» Анны Меликян, представленный кинокомпанией Централ Партнершип, «Вампиры средней полосы» видеосервиса START, «Пищеблок» продюсерской компании « Среда » , анимационного фильма «Конёк-Горбунок» кинокомпании СТВ и других.



Bubble Studios, Андрея Кончаловского, представленный официальным дистрибьютором контента ВГТРК компанией Совтелеэкспорт, а также сериалов от компаний Good Story Media и Среда , представленный ГПМ РТВ, Анны Меликян, представленный кинокомпанией Централ Партнершип, видеосервиса START, продюсерской компании Среда , анимационного фильма кинокомпании СТВ и других. Состоялся ко-продукционный питчинг проектов WEMW . В нем участвовали российские и международные кинопроекты, открытые для ко-продукции. В этом году питчинг проходит в партнерстве с форумом When East Meets West (WMEW) . Для участия были выбраны 17 российскиз и 9 международных проектов из Франции, Италии, Германии, Греции, Сербии, Турции, Польши, Азербайджана. В числе финалистов – фильм БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ТРАМВАЯ , продюсером которого выступает известный актер Милош Бикович.



. В нем участвовали российские и международные кинопроекты, открытые для ко-продукции. В этом году питчинг проходит в партнерстве с форумом . Для участия были выбраны 17 российскиз и 9 международных проектов из Франции, Италии, Германии, Греции, Сербии, Турции, Польши, Азербайджана. В числе финалистов – фильм , продюсером которого выступает известный актер Милош Бикович. В рамках деловой программы рынка состоялись панельные дискуссии, на которых спикеры обсудили государственное и частное финансирование ко-продукции и поддержку экспорта индустрии со стороны государственных партнеров, а также прошла презентация российских сервисных компаний. Генеральный директор Роскино Евгения Маркова провела интервью с одним из главных спикеров рынка, экспертом международной индустрии Ави Армоза.

Сегодня, 9 июня, на платформе состоятся панельные дискуссии «BEST MATCHES SHOWCASE: Почему выбирают российский контент» с участием представителей российских START, 1-2-3 Production и продюсерской компании «Среда» и зарубежных ZDF (Германия), Beta Film GmbH (Германия) и Armoza Formats (Израиль), сессия «Российские актеры на международной арене» с участием зарубежных агентов по поиску талантов, а также интервью Евгении Марковой с международным экспертом Робом Кеннели.

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09.06.2021 Автор: Виолетта Палий