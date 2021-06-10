Прошел второй день KEY BUYERS EVENT: digital

Кроме того, во время онлайн-рынка контента состоялись скрининги проектов, панельные дискуссии, а компании-участницы поделились первыми результатами.

В рамках KEY BUYERS EVENT: digital группа компаний «Рики» анонсировала соглашение с американским развлекательным VOD-сервисом для детей Toon Goggles, который приобрел права на проекты «Смешарики», «Малышарики» и развлекательный спин-офф франшизы «ПинКод». ГК «Рики» также заключила сделку с компанией Good TV, которая займется дистрибуцией проекта «Фиксики» на территориях Тайваня и Филиппин.



анонсировала соглашение с американским развлекательным VOD-сервисом для детей Toon Goggles, который приобрел права на проекты «Смешарики», «Малышарики» и развлекательный спин-офф франшизы «ПинКод». ГК «Рики» также заключила сделку с компанией Good TV, которая займется дистрибуцией проекта «Фиксики» на территориях Тайваня и Филиппин. На платформе рынка состоялись показы новых фильмов и сериалов от российских компаний. Участники смогли ознакомиться с такими проектами, как сериал Первого Канала «Вертинский» , представленный РОСКИНО, второй сезон сериала «Анна-Детектив» от компании Star Media, сериалы «Пассажиры» видеосервиса START и «Дылды» , представленный Art Pictures Distribution. Также прошли показы фильмов «Девятаев», представленного Mirsand, «Огонь» кинокомпании «Централ Партнершип», первого документального проекта Art Pictures Studio «Battle» и многих других.



, представленный РОСКИНО, второй сезон сериала от компании Star Media, сериалы видеосервиса START и , представленный Art Pictures Distribution. Также прошли показы фильмов представленного Mirsand, кинокомпании «Централ Партнершип», первого документального проекта Art Pictures Studio и многих других. В рамках деловой программы рынка спикеры обсудили успехи российских артистов в международных проектах и их перспективы в мировой индустрии на сессии с Фрэнком Мойзеллом и Юрием Колокольниковым. Представители компаний START, «Среда» и 1-2-3 Production и их международные партнеры — представители ZDFE, Armoza Formats и Beta Film рассказали о своих новых партнерствах и международных сделках.

Сегодня, 10 июня на платформе состоятся дискуссия «BEST MATCHES SHOWCASE: Почему выбирают российских партнеров» с участием генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина и партнера компании BF Distribution Джулианы Якобсен, сессия о Москве как о привлекательной локации для съемок международных проектов, а также панель о российской анимации и ее роли на мировом рынке.

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10.06.2021 Автор: Виолетта Палий