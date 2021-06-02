Стали известны подробности бизнес-программы Key Buyers Event

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента KEY BUYERS EVENT: digital откроется уже 8 июня. На платформе онлайн-рынка пройдут 17 деловых мероприятий – панельные дискуссии, эксклюзивные сессии, презентации и интервью.



Для демонстрации участникам рынка Москвы как привлекательной локации для съёмок состоится панельная дискуссия «Место съемок — Москва». Продюсеры Шэн Тэм (Holiday Pictures Ltd.), Кейт Гловер (Inside Pictures), Филипп Мартинез (Bauer Martinez Studios) поделятся опытом съемок в российской столице. Так, Москва становилась местом действия таких фильмов, как «Затерянные в России» (продюсер Шэн Тэм), сериал «МакМафия» (продюсер Кейт Гловер), «Виктор» с Жераром Депардье и Элизабет Херли (режиссер Филипп Мартинез). Художник-постановщик сериала HBO «Чернобыль» Люк Халл, получивший за эту работу премию British Academy Television Craft Award (одна из категорий премии BAFTA) расскажет о процессе съемок в российской столице.

Также спикерами выступят представители крупнейших российских продакшен компаний по организации съемок в Москве для международных проектов. Валерий Купеев расскажет про работу BAZELEVS над проектами. Режиссер и сценарист Михаил Идовподелится своим опытом съемок в Москве и превращения столицы в совершенно неожиданные локации. Кроме того, в числе спикеров – независимые продюсеры Ольга Каширина и Маргарита Искандарова. Модератором дискуссии выступит Мартин Блэни, корреспондент одного из ведущих мировых изданий в сфере киноиндустрии Screen International.



Глобальные digital-тренды: на пути в Россию

В рамках этой панели представители зарубежных компаний обсудят глобальные цифровые тренды, в частности бум в США таких типов OTT-сервисов, как AVOD и FAST. О принципиальной смене способа предоставления и монетизации контента будут говорить Джордж Чанг, основатель и гендиректор Jungo TV; Стефен Ходж, гендиректор компании OTTERA; Дон Мик, президент и глобальный директор по контенту Fuel TV, Юджин Лу,глобальный директор по развития бизнеса Xiaomi; Девин Ванг, руководитель направления глобального контент-менеджмента и менеджмента продукта в Hisense International Co., LTD. Модератором дискуссии выступит коммерческий директор ArtPictures Distribution Диана Юринова.



Российские актеры на международной арене

Международная карьера и будущее российских актеров на глобальной арене станет темой обсуждения ведущего европейского агента по талантам Ричарда Кука c известным кастинг-директором Фрэнком Мойзеллом («Викинги», «Тюдоры», «Страшные сказки») и норвежским продюсером и президентом клуба европейских продюсером Гудни Хуммельволл. С российской стороны спикерами станут амбассадор KEY BUYERS EVENT актер Юрий Колокольников («Игра престолов», «Довод», «Американцы») и актриса Софья Лебедева («МакМафия»).



Возможности копродукции: государственное и частное финансирование

В рамках этой сессии начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко расскажет о новых копродукционных соглашениях и государственном финансировании миноритарной копродукции. Руководитель направления международного сотрудничества фонда КИНОПРАЙМ Анна Шалашина будет говорить о поддержке международных продюсеров со стороны единственного частного фонда в России. Продюсер Мила Розанова поделится своим опытом создания копродукционного проекта «Оставь печаль свою» (Shake Your Cares Away) (реж.Том Шовал), который получил миноритарную поддержку копродукции. Модератор дискуссии – генеральный директор аналитической компании Estimate Company Мария Вогт.



Поддержка экспорта киноиндустрии в России

Сессия будет посвящена поддержке креативных индустрий и развитию экспорта. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко и генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова расскажут о возможностях кинопроизводства для международных кинематографистов, и в целом о поддержке индустрии после пандемии. Информационный партнер сессии – «Российская газета». Модератором сессии выступит редактор и обозреватель «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина.



Прорыв российской анимации на международных рынках

Российская анимация последние несколько лет является лидером экспорта российского контента и уже хорошо известна как профессиональной аудитории, так и широкому зрителю за рубежом. В числе недавних достижений – первое место по просмотрам в мире на платформе Netflix мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» студии Wizart; отбор в конкурсную программу «Cannes XR» на кинорынке Marche du Film Каннского международного кинофестиваля российско-белорусского анимационного VR-сериала «Под подушкой».

Успехи российских производителей анимации станут главной темой дискуссии «Прорыв российской анимации на международных рынках». Спикерами выступят генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев, глава направления международной копродукции ГК РИКИ Алина Мартьянова, руководитель отдела международных проектов «Союзмультфильм» Валерия Коротина, директор департамента анимации «СТС Медиа» Ксения Гордиенко. Сессию проведет главный редактор международного издания Animation Magazine Рамин Захед.



Почему выбирают российский контент и российских партнеров

За последние несколько лет российский контент стал более востребованным международными дистрибуторами. Ведущие игроки мирового рынка контента расскажут об успешных кейсах взаимодействия с российскими компаниями. В числе примеров – сотрудничество видеосервиса START и ZDF (Германия), «Централ Партнершип» и BF Distribution (Латинская Америка), 1-2-3 Production и Beta Film GmbH (Германия).

О взаимовыгодном партнерстве и новых сделках расскажут исполнительный вице-президент по международным продажам и и копродукции видеосервиса START Дарья Бондаренко и директор ZDFE.Drama Мирела Настазе; директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская и вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик; генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагини партнер компании BF Distribution Юлиана Якобсен; генеральный директор продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов и генеральный директор Armoza Formats (Израиль) Ави Армоза.

Модераторами выступят Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», представляющей главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ, и Фабрицио Феррара, директор по международному бизнесу издания Prensario.



Импакт-контент в России

В рамках этой панели обсудят перспективы социально ответственного контента в России. Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова расскажет о новом направлении «НМГ» - производстве и дистрибуции развлекательного контента, привлекающего внимание аудитории к общественно значимым проблемам. Также в качестве спикера выступит независимый режиссер, продюсер и сценарист Гаянэ Петросян, которая в разные годы являлась автором сценария и продюсером масштабных документальных проектов («Рожденные свободными», «Планета Байкал», «Пепел Вселенной», «Клеймо»).

В числе международных участников панели — Энди Уитаккер, основатель компании Dogwoof, дистрибутора британских фильмов, посвященных социальным проблемам («Корпорация «Еда», «Бирманский видеорепортер»), и Мэри Назари, генеральный директор Majella Film Group Italy. Модерирует сессию Никита Тихонов-Рау, основатель первой в России лаборатории социального кино «Третий сектор».



Будущее образования

Дискуссия затронет проблемы трансформации образования в киноиндустрии и онлайн-форматов обучения творческим профессиям. Спикерами выступят режиссер, профессор университета Южной Калифорнии Джереми Каган, руководитель программы кино- и ТВ-производства университета Хартфордшира Крис Чендлер, директор Московской школы кино Мария Ситковская, режиссер Алексей Попогребский и выпускник Московской школы кино, режиссер Ильшат Саетов.



Также в рамках программы KEY BUYERS EVENT пройдет состоится эксклюзивная сессия Post Production@Netflix, где своим опытом поделятся специалисты компании NETFLIX EMEA - Томас Людеманн и Эдмон Лаккон.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут презентации российских сервисных продакшн компаний и VOD-платформ, которые проведет генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова. Также запланирована серия индивидуальных интервью с режиссером Андреем Кончаловским, продюсером Ави Армозой и киноагентом Робом Кеннелли.

02.06.2021 Автор: Виолетта Палий