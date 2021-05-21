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Комедия Алексея Камынина «Хандра» выйдет на HBO GO

Международное название картины — Russian Spleen

С 12 июня ХАНДРА станет доступна на HBO GO зрителям из Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии и Польши.

Это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это – ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

Главные роли в картине исполнили Михаил Тройник, Кирилл Ковбас и Данила Якушев, производством занималась кинокомпания «Смена». Фильм-участник 31-го кинофестиваля «Кинотавр» вышел в российский прокат 1 октября 2020 года. 

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21.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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