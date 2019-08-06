«Король Лев» стал вторым по величине сборов фильмом года в России

Семейная лента КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) обошла по сборам российский фильм Т-34 (CP) и заняла вторую строчку в топе самых кассовых релизов российского проката 2019 года. По данным ЕАИС на 16:30 вторника, 6 августа, в активе проекта Disney находилось 2,275 млрд рублей, в то время как общие кассовые сборы Т-34 за все время проката составляют 2,273 млрд. В обоих случаях речь идет о кассе, собранной в России, без учета кинотеатров СНГ.
Первое место в топе самых кассовых фильмов России в 2019 году уверенно удерживает проект МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (WDSSPR), в активе которого около 2,594 млрд рублей. До этой цифры КОРОЛЬ ЛЕВ может и не добраться, хотя его широкий прокат продолжается. Но уже сейчас можно сказать, что результат проекта Disney выше самых оптимистичных прогнозов. Релиз занимает четвертую строчку в топе самых кассовых фильмов России всех времен (без учета СНГ), пропуская вперед только вышеупомянутых МСТИТЕЛЕЙ, а также ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (сборы в России − 2,968 млрд рублей) и АВАТАР (сборы в России − 3,516 млрд рублей).
Интересно, что КОРОЛЬ ЛЕВ стал третьим релизом года, чья касса перевалила за 2 млрд. Ранее такого количества «двухмиллиардников» в один год в российском прокате не было.
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06.08.2019 Автор: Артур Чачелов
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