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Объявлены сроки проведения следующего «Кино Экспо»

Форум не будет переезжать с привычных дат

Организаторы международной выставки «Кино Экспо» и Санкт-Петербурского международного Контент Форума обнародовали сроки проведения следующего мероприятия. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября 2021 года, а выставка будет проведена с 15 по 17 сентября.

В этом году СПбМКФ и «Кино Экспо» должны были пройти с 22 до 25 сентября, однако все мероприятия по понятным причинам были отменены. Организаторы до последнего надеялись провести событие в сроки, не столь отдаленные от привычного времени, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге это оказалось невозможно.

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24.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Кино Экспо

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