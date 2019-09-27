«КИНО OKKO» займет площади бывшего семизальника «Люксор» в Воронеже

C 27 сентября в составе объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») начнет работу семизальный мультиплекс в ТРК «Арена» в городе Воронеж. До этого кинотеатр принадлежал сети «Люксор». Он стал 77-м в составе объединенной киносети и вторым в городе Воронеж. Таким образом, в активе объединенной киносети на сегодняшний день 648 залов в 30 городах России.

Кинотеатр расположился на 2,6 тыс. кв. м в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города, который находится в густонаселенном районе Северного микрорайона и является центром притяжения для жителей всего города из-за своего удобного расположения: всего 30 минут из самых отдаленных районов Воронежа, от центра города — 10-15 минут.

Мультиплекс вмещает семь кинозалов, рассчитанных на 977 мест. Кинотеатр в городе Воронеж будет переоборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров объединённой сети – «КИНО OKKO».

«Объединенная киносеть продолжает свое расширение по двум направлениям – это открытие собственных и покупка других кинотеатров, как независимых, так и сетевых, − говорит Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. − Мы ставим перед собой цель по расширению сети до тысячи залов в течение ближайших 3-5 лет в зависимости от динамики рынка. Мы рады тому, что можем укрепить свои позиции в перспективном для нас регионе. Это важно для реализации стратегической задачи по увеличению доли в регионах. Любители кино в Воронеже смогут оценить высокие стандарты технологического оснащения и качества обслуживания гостей в кинотеатрах нашей сети».

Реконструкция и ребрендинг будут проходить без остановки текущей деятельности кинотеатра, что позволит гостям торгово-развлекательного комплекса не пропустить главные блокбастеры этой осени. Как и во всех кинотеатрах объединенной сети, в новом мультиплексе будет действовать программа лояльности «Бонус», предоставляющая гостям кинотеатра возможность накапливать бонусные баллы и в дальнейшем использовать их для оплаты билетов и покупок в кинобарах, бронировать билеты и получать эксклюзивные дисконтные предложения. Актуальное расписание сеансов кинотеатров «КИНО ОККО» в городе Воронеж доступно на сайте сети.

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27.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko