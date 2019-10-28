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Новый кинотеатр «КИНО OKKO» откроется в Москве

Восьмизальник расположится в торговом центре «Щелковский»

В новом многофункциональном комплексе «Щелковский», запуск которого ожидается в 1 квартале 2020 года, откроется восьмизальный современный мультиплекс объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Соответствующий договор уже подписан между двумя компаниями, сообщает PR-служба объединенной сети. 

Отмечается, что мультиплекс вмещает восемь кинозалов, рассчитанных на 930 мест. Кинотеатр «КИНО ОККО Щелковский» будет оформлен и оборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров объединенной сети и будет включать в себя все самые современные технологические разработки для организации кинотеатрального показа на высочайшем уровне.

Кинотеатр расположится на 3,6 тыс. кв. м в новом современном торгово-развлекательном центре «Щелковский», который будет находится в густонаселенном районе Гольяново на востоке столицы.

«КИНО ОККО Щелковский» станет 78-м кинотеатром в составе объединенной киносети и двадцать шестым в Москве. Таким образом, в активе объединенной киносети будет 658 залов в 30 городах России.

«Щелковский» − современный комплекс площадью более 150 тыс. кв.м., в котором будут взаимоинтегрированы международный автовокзал (известный как «Щелковский», «Московский» или «Центральный»), ритейл, зоны развлечений и досуга, кафе и рестораны. Комплекс войдёт в состав транспортно-пересадочного узла «Щелковский». Ожидается, что его ежедневная проходимость превысит 100 тыс. человек в сутки.

28.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

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