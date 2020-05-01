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Объединенная киносеть начала продавать билеты в онлайн-кинотеатр Okko

Вместе с билетом покупателю дарят подписку на 30 дней

Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») совместно с онлайн-кинотеатром Okko запустили акцию «Идем в кино онлайн». С 30 апреля посетители сайта крупнейшей федеральной сети кинотеатров могут купить билеты для просмотра фильмов онлайн. Билет − это цифровой промокод, с помощью которого выбранный фильм будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

В период майских праздников на сайте киносети в специальном разделе «Кино онлайн» открыта витрина с 50 картинами, среди которых такие фильмы, как ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ с Марго Робби, СКАНДАЛ с Шарлиз Терон, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи, ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА Клинта Иствуда, ДОКТОР СОН по роману Стивена Кинга, ТЕМНЫЕ ВОДЫ с Марком Руффало и Энн Хэтэуэй и другие. Все фильмы представлены в высоком качестве, список картин будет пополняться.

При покупке билета в рамках акции «Пойдем в кино онлайн» каждый кинолюбитель получит подарок от онлайн-кинотеатра Okko – подписку «Оптимум», открывающую доступ к 25 000 фильмов, сериалов и образовательных программ на 30 дней, а участники программы лояльности «БОНУС» получат специальные баллы, которые будут начислены в течение 72 часов после совершения покупки.

 

Напомним, ранее подобную услугу запустила киносеть «КАРО». Она сотрудничает с онлайн-кинотеатром «Ростелекома» Wink.

 

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01.05.2020 Автор: Артур Чачелов

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