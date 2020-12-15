Портал «Кино-Театр.ру» назвал самых популярных актеров года

Сайт «Кино-Театр.Ру», имеющий самую полную базу российских актеров и актрис, начал подводить итоги года. Портал выдал рейтинги самых популярных у себя актеров и актрис. Костяк этих топов составляют звезды сериалов, в изобилии представленных на общедоступных федеральных телеканалах.
Так, по сравнению с 2019 годом мужской актерский рейтинг обновился наполовину. Сергей Бурунов уступил свою позицию Никите Панфилову, а Роман Курцын, Дмитрий Паламарчук, Владимир Епифанцев и Александр Константинов – Александру Устюгову, который сыграл сразу в двух хитах НТВ «Рикошет» и «Охота на певицу», Павлу Трубинеру, на счету которого шесть проектов во главе с сериалом «Черное море», Антону Хабарову, на излете года порадовавшего зрительниц работой в сериале «Казанова», и Милошу Биковичу, исполнившему главную роль в самом кассовом российском фильме ХОЛОП. А возглавил топ, как и год назад, актер Антон Богатырев.
В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар» и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов. Самой популярной актрисой стала звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова.
Сводная итоговая десятка самых популярных актеров и актрис, согласно базе «Кино-Театр.Ру», по итогам 2020 года выглядит следующим образом:
«Актеры из первой части этой десятки – уже постоянные участники нашего ежегодного топа, несмотря на количество выходящих в эфир проектов, – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов. − Например, лидер списка Антон Батырев в 2020-м появился на российских телеканалах всего два раза – в сериале «Ты только мой» на «Dомашнем» и «Грозный» на «России-1». Однако в этом году в сводном топе, что не может не радовать, есть и новые лица – Мила Сивацкая, Екатерина Кузнецова и Никита Панфилов. Мы очень надеемся, что с популярностью сериалов, активно выходящих теперь не только на ТВ, но и на стриминг-сервисах, наш топ ежегодно будет отличаться свежими лицами».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
15.12.2020 Автор: Артур Чачелов