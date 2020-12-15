Портал «Кино-Театр.ру» назвал самых популярных актеров года

Сайт «Кино-Театр.Ру», имеющий самую полную базу российских актеров и актрис, начал подводить итоги года. Портал выдал рейтинги самых популярных у себя актеров и актрис. Костяк этих топов составляют звезды сериалов, в изобилии представленных на общедоступных федеральных телеканалах.

Так, по сравнению с 2019 годом мужской актерский рейтинг обновился наполовину. Сергей Бурунов уступил свою позицию Никите Панфилову, а Роман Курцын, Дмитрий Паламарчук, Владимир Епифанцев и Александр Константинов – Александру Устюгову, который сыграл сразу в двух хитах НТВ «Рикошет» и «Охота на певицу», Павлу Трубинеру, на счету которого шесть проектов во главе с сериалом «Черное море», Антону Хабарову, на излете года порадовавшего зрительниц работой в сериале «Казанова», и Милошу Биковичу, исполнившему главную роль в самом кассовом российском фильме ХОЛОП. А возглавил топ, как и год назад, актер Антон Богатырев.

Антон Батырев. Станислав Бондаренко. Александр Петров. Павел Прилучный. Кирилл Дыцевич. Никита Панфилов. Александр Устюгов. Павел Трубинер. Антон Хабаров. Милош Бикович.

В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар» и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов. Самой популярной актрисой стала звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова.

Мария Куликова. Любовь Аксенова. Мила Сивацкая. Екатерина Кузнецова. Линда Лапиньш. Ксения Мишина. Олеся Фаттахова. Екатерина Ковальчук. Татьяна Арнтгольц. Виталия Корниенко.

Сводная итоговая десятка самых популярных актеров и актрис, согласно базе «Кино-Театр.Ру», по итогам 2020 года выглядит следующим образом:

Антон Батырев. Станислав Бондаренко. Александр Петров. Павел Прилучный. Мария Куликова. Любовь Аксенова. Мила Сивацкая. Кирилл Дыцевич. Екатерина Кузнецова. Никита Панфилов.

«Актеры из первой части этой десятки – уже постоянные участники нашего ежегодного топа, несмотря на количество выходящих в эфир проектов, – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов. − Например, лидер списка Антон Батырев в 2020-м появился на российских телеканалах всего два раза – в сериале «Ты только мой» на «Dомашнем» и «Грозный» на «России-1». Однако в этом году в сводном топе, что не может не радовать, есть и новые лица – Мила Сивацкая, Екатерина Кузнецова и Никита Панфилов. Мы очень надеемся, что с популярностью сериалов, активно выходящих теперь не только на ТВ, но и на стриминг-сервисах, наш топ ежегодно будет отличаться свежими лицами».

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов