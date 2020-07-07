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«КиноЭкспо» и СПбМКФ подтвердили ранее озвученные даты проведения

Форумы пройдут в период с 22 по 25 сентября

XXII международная выставка «Кино Экспо», а также выставка «Конент Экспо» состоятся в Санкт-Петербурге в период 23 -25 сентября 2020 года в комплексе «Экспофорум», как и было запланировано. Об этом сообщил организатор мероприятия Дмитрий Казуто. 22 сентября, стартует Санкт-Петербурский международный Контент Форум. Таким образом, изначально заявленные даты форума и выставки пока не меняются. Прием заявок на участие делегатов планируется начать с 1 августа.

При этом, организаторы уточняют, что проведение форума в указанные сроки будет зависеть от сроков возобновления кинопроката в большинстве регионов страны. Роспотребнадзор официально утвердил методические рекомендации эпидемиологически безопасного проведения выставочных и конгрессных мероприятий, разработанные по инициативе Торгово-промышленной палаты совместно с Российским союзом выставок и ярмарок и крупнейшими представителями рынка конгрессно-выставочных услуг в России. В частности, они содержат нормы социального дистанцирования, допуска работников на предприятия, безопасной застройки и проведения мероприятий, а также правила пребывания посетителей на территории конгрессов и выставок.

Санкт-Петербургский международный Контент Форум – единственный в России и странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа. Участниками форума становятся представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиахолдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновые видеосервисы и др.), компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, СМИ. 

Интересно, что московские компании (представители малого и среднего бизнеса) − экспоненты прошлогодней выставки «Кино Экспо» в 2019 году − могут подать заявку на получения от Правительства Москвы субсидии до 350 000 рублей. Подробная информация на сайте Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы: https://cashback.moscow.business/expositions/ Старт приема заявок – 10 июля. Выставка «Кино Экспо» входит в утвержденный перечень выставок, за участие в которых может быть выплачена субсидия  – номер в перечне выставок 499.  Субсидия компенсирует затраты по участию в выставке 2019 года. В 2021 году московские компании смогут вновь подать заявку на компенсацию затрат по участию в выставке 2020 года.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Экспо

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