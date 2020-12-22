Минкультуры проведет ревизию кинофестивалей

В Министерстве культуры пересмотрят подходы к финансированию российских и зарубежных кинофестивалей. Об этом рассказала глава департамента кинематографии Светлана Максимченко, участвовавшая в одной из дискуссий открытого заседания Индустриального Совета «Роскино» по международной деятельности. По ее словам, пересмотр случится в 2021 году, в январе.

Светлана Максимченко отметила, что ревизия кинофестивалей связана с обновлениями, которые происходят сейчас в департаменте кинематографии, и «в целом в подходах к организации части процессов». Кроме того, ведомству сокращают финансирование.

«У нас уменьшается, урезается финансирование, и понятно, что мы должны это финансирование наиболее эффективным способом перераспределить, распределить на те проекты, которые будут полезны индустрии и полезны нашему кинематографу. Поэтому, конечно же, мы будем пересматривать», − цитирует Максимченко ТАСС.

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов