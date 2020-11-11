«Киномакс» и «Централ Партнершип» пошли на мировую по иску о долге киносети

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по иску компании «Централ Партнершип» к киносети «Киномакс» в отношении долгов за кинопрокат фильмов конца 2019 и начала 2020 годов и утвердил заключенное сторонами мировое соглашение. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной картотеке суда. Согласно мировому соглашению, киносеть признала долг и обязалась выплатить его целиком, а также оплатить судебные издержки истца. Истец согласился не взыскивать накопившие проценты в размере 8 млн рублей.

В постановлении говорится, что на сегодняшний момент «Киномакс» уже выплатил «Централ Партнершип» 50 млн рублей и обязуется погасить следующую часть долга в размере 10 млн рублей к 30 ноября, а также остаток в размере почти 19,9 млн − к 4 декабря 2020 года.

«Централ Партнершип» подала иск 17 августа. Заключение суда опубликовано 5 ноября. Напомним также, что иски по долгам к «Киномаксу» 13 августа подавали компании Sony Pictures и Walt Disney Studios. Sony отозвала его в середине сентября. Заседание по иску Disney намечено на 16 ноября.

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11.11.2020 Автор: Артур Чачелов