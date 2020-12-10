«Киномакс» ищет нового руководителя отдела кинопроката

Одна из крупнейших на рынке кинопоказа в России сеть кинотеатров «Киномакс» открывает вакансию руководителя отдела кинопроката. Татьяна Емельянова, занимающая эту должность сейчас, планирует покинуть компанию в начале 2021 года.

Татьяна Емельянова пришла в «Киномакс» в 2012 году и долгое время работала на позиции Заместителя Директора по кинопрокату. В начале 2019 года она пошла на повышение и с успехом руководила отделом кинопроката, выстраивая репертуарную политику во всех киноцентрах сети.

«Компания «Киномакс» выражает признательность Татьяне за ее плодотворный труд и мы от всей души желаем ей реализации новых планов и новых творческих побед», − прокомментировал генеральный директор АО «Киномакс» Дмитрий Нартов.

В настоящее время «Киномакс» открывает конкурсный отбор на позицию руководителя отдела кинопроката. Резюме соискателей можно отправлять на адрес HR-директора компании Инны Усачевой.

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10.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киномакс