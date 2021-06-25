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Сеть кинотеатров «Киномакс» объявляет конкурс на идею памятника Черной вдове

Установить достопримечательность в честь персонажа комиксов Marvel планируют в Волгограде

Сеть кинотеатров «Киномакс» в поддержку одного из главных релизов 2021 года — фильма ЧЕРНАЯ ВДОВА компании Marvel Studios — организовал конкурс на лучшую идею для памятника Черной вдове в городе Волгограде рядом с собственным кинотеатром.  

В конкурсе могут принять участие все желающие – для этого нужно отправить сообщением в официальные аккаунты «Киномакс» в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» идею с эскизом и подробным описанием. Автор лучшей идеи, которая будет выбрана для реализации и проработки макета памятника, получит право бесплатного посещения кинотеатров сети «Киномакс» до 2030 года, а его авторство будет обозначено на самой скульптуре.  

Наташа Романова (имя Черной вдовы), родилась в Сталинграде (Волгограде). Она – первая женщина, и единственная уроженка России в команде «Мстителей». Наташа пожертвовала жизнью ради спасения человечества и половины всех живых существ во Вселенной и заслужила памятник в своем родном городе.

«Киномакс» создал петицию на сайте change.org, где каждый желающий может поддержать эту инициативу и оставить свою подпись.

Представители сети кинотеатров «Киномакс» уверены, что памятник Наташе Романовой (Черной вдове) станет достойной частью архитектурно-ландшафтного дизайна города, любимой народной достопримечательностью и объектом повышенного внимания среди туристов.

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25.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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