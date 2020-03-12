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«КиноПоиск HD» готовит к выпуску оригинальный контент

Один из ведущих российских видеосервисов скоро предложит зрителям свои эксклюзивы

Контент-директор «КиноПоиск HD» Ольга Филлипук рассказала о первых сериалах, которые сняты по заказу платформы и вскоре будут доступны онлайн-зрителям, сообщают «Ведомости».

О том, что на «КиноПоиске» появятся сериалы, произведенные по заказу самой онлайн-площадки, стало известно прошлой весной. До конца сентября 2020 года на стриминг-сервисе, принадлежащем «Яндексу», выйдет семь оригинальных проектов. «Кинопоиск HD» станет первым видеосервисом в России, не связанным с ТВ, который начнет регулярно показывать собственные сериалы.

Первые два сериала, которые покажет «Кинопоиск HD» – это фантастическая комедия-детектив ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» и антиутопия ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР от Романа Волобуева. Оба проекта произвела продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, зрители увидят их уже 26 марта. 

Комедия рассказывает историю робота-полицейского по имени Анна Николаевна. Ее создали отечественные ученые и отправили на тест в провинциальный город. Будущим коллегам ее представили как дочь заместителя федерального министра. 

Проект Волобуева ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР – антиутопия о жизни обычного российского министерства, у которого внезапно появляется новый руководитель, деятельный неудачник. Новый министр хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы: правда, инициативны не всегда разумные, а результат – крайне непредсказуемый. В роли министра выступит Ян Цапник, в роли первого зама – Ольга Сутулова.

12.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Ведомости

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