«КиноПоиск HD» готовит к выпуску оригинальный контент

О том, что на «КиноПоиске» появятся сериалы, произведенные по заказу самой онлайн-площадки, стало известно прошлой весной. До конца сентября 2020 года на стриминг-сервисе, принадлежащем «Яндексу», выйдет семь оригинальных проектов. «Кинопоиск HD» станет первым видеосервисом в России, не связанным с ТВ, который начнет регулярно показывать собственные сериалы.