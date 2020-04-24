«КиноПоиск HD» рассказал о самых популярных фильмах и сериалах апреля

Оригинальные проекты стали лидерами по просмотрам среди подписчиков онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» на первых апрельских неделях. Об этом БК рассказал представитель видеосервиса. В рейтинге проектов по подписке на первом месте оказался сериал Романа Волобуева «Последний министр», на втором − сериал Максима Свешникова «Проект «Анна Николаевна» и лишь на третьем − фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.

Зато ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стали лидером рейтинга проектов, представленных по транзакционной модели (аренда и покупка), и лидером общего рейтинга всех просмотров в онлайн-кинотеатре. На втором месте по транзакционной модели − ЗАРАЖЕНИЕ Стивена Содерберга, на третьем − детектив ДОСТАТЬ НОЖИ.

В список самых востребованных проектов данного онлайн-кинотеатра в апреле также вошли сериалы «Чудотворцы», «Хороший доктор» и «Ходячие мертвецы», мультсериалы «Харли Квинн» и «Рик и Морти», а также фильмы ПУШКИ АКИМБО и КОРОЛЬ ЛЕВ. Точные цифры просмотров сервис не раскрыл.

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24.04.2020 Автор: БК