«КиноПоиск HD» рассказал о самых популярных фильмах и сериалах апреля

Оригинальные проекты стали лидерами по просмотрам среди подписчиков онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» на первых апрельских неделях. Об этом БК рассказал представитель видеосервиса. В рейтинге проектов по подписке на первом месте оказался сериал Романа Волобуева «Последний министр», на втором − сериал Максима Свешникова «Проект «Анна Николаевна» и лишь на третьем − фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.
Зато ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стали лидером рейтинга проектов, представленных по транзакционной модели (аренда и покупка), и лидером общего рейтинга всех просмотров в онлайн-кинотеатре. На втором месте по транзакционной модели − ЗАРАЖЕНИЕ Стивена Содерберга, на третьем − детектив ДОСТАТЬ НОЖИ.
В список самых востребованных проектов данного онлайн-кинотеатра в апреле также вошли сериалы «Чудотворцы», «Хороший доктор» и «Ходячие мертвецы», мультсериалы «Харли Квинн» и «Рик и Морти», а также фильмы ПУШКИ АКИМБО и КОРОЛЬ ЛЕВ. Точные цифры просмотров сервис не раскрыл.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
24.04.2020 Автор: БК
Александр Молочников снял веб-сериал для «КиноПоиск HD»
«КиноПоиск HD» объявил дату старта нового сезона «Смешариков»
Юрий Быков разрабатывает несколько проектов для «КиноПоиск HD»
«КиноПоиск HD» запускает «Марафон сценаристов»
«КиноПоиск HD» выпустит сериал от Незлобина и Светлакова