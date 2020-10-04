«КиноПоиск HD» объявил о запуске собственного анимационного сериала для взрослых

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» анонсировал свой первый оригинальный проект в жанре взрослой анимации. Это мультсериал «Киберслав». Отрисованный в стилистике древнеславянского киберпанка, он расскажет о приключениях русского богатыря-полукровки и его товарищей. Созданием мультсериала занимается независимая студия Evil Pirate, проект находится на стадии разработки сценария.

События «Киберслава» происходят в Древней Руси. Здесь есть суперсовременные технологии: кибернетические имплантаты, плазменное оружие, экзоскелеты и гигантские роботы. Главному герою, витязю по имени Киберслав, предстоит распутать жестокое преступление, чтобы узнать кому помешала княжеская семья: озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса. Над «Киберславом» работают продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

«Киберслав» дополнит коллекцию мультсериалов в жанре взрослой анимации, эксклюзивно представленных на «КиноПоиск HD». Подписчикам сервиса уже доступны такие популярные зарубежные хиты, как «Рик и Морти», «Харли Квинн», «Крайний космос», «Самурай Джек», новый сезон «Гриффинов» и другие.

Также на презентации в рамках Comic Con Russia «КиноПоиск» анонсировал запуск конкурса-лаборатории взрослых анимационных сериалов riki.lab совместно с группой компаний «Рики», лидером российского рынка анимации. Конкурс на лучшие проекты мультипликационных сериалов для подростковой и взрослой аудитории стартует 15 октября. В рамках riki.lab пройдут мастер-классы и интенсивы от ведущих российских аниматоров. Подробности о конкурсе − на сайте группы компаний «Рики».

Кроме того, «КиноПоиск HD» впервые рассказал о сериале BBC Studios «Стража» (The Watch) по мотивам цикла книг Терри Пратчетта о городской страже Анк-Морпорка из фэнтези-вселенной «Плоский мир». Премьера сериала состоится эксклюзивно на «КиноПоиск HD» в январе 2021 года.

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04.10.2020 Автор: Артур Чачелов