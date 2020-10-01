«КиноПоиск HD» рассказал о новинках октября

В октябре онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» представит новый оригинальный сериал собственного производства, продолжения легендарных российских детских мультсериалов, большое кино, премьерные британские и американские сериалы, а также продолжения уже полюбившихся, коллекцию аниме Макото Синкая и многое другое.

В подписке онлайн-кинотеатра появятся следующие проекты:

С 29 сентября: драматический мини-сериал «Такая жизнь», 1 сезон, 6 серий.

Эксклюзив подписки. Спин-офф семейной драмы «Доктор Фостер» от BBC и сценариста Майка Бартлетта. Сериал рассказывает о жизни обитателей большого дома в Манчестере, разделенного на четыре квартиры. После драматичных событий, описанных в «Докторе Фостер», бывшая соседка главной героини Анна переезжает сюда, чтобы начать новую жизнь под именем Бэлль. Однако у её новых соседей тоже не все безоблачно. Появление детей, измены в браке, перспектива приближающейся смерти, сложности с психическим здоровьем и благосостоянием − каждого из обитателей особняка ждут свои жизненные испытания.

С 29 сентября: Лучшее аниме от Макото Синкая.

Эксклюзив подписки. В коллекцию вошли лучшие полнометражные мультфильмы аниматора, которого в Японии называют «новым Миядзаки»: фантастика о загадочной гигантской башне ЗА ОБЛАКАМИ; мелодрама о неразделенной любви 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ; приключенческая драма ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ, истории о сближении двух одиноких душ САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ и девушки, которая умеет управлять тучами и разгонять дождь ДИТЯ ПОГОДЫ.

С 1 октября: фэнтези-хоррор ТОКИЙСКИЙ ГУЛЬ.

Эксклюзив подписки. Фэнтезийный фильм ужасов, основанной на одноименной манге. На студента Кэна Канэки напал гуль − хищный людоед, обладающий невероятной силой и способный питаться только человеческой плотью или другими гулями. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу, и Кэну пересаживают органы гуля. Теперь Канэки сам наполовину гуль, хоть и стремится сохранить свою человечность. Рейтинг на IMDb − 7,9.

С 2 октября: сериал «Сэндитон» (Sanditon), 1 сезон, 8 серий.

Эксклюзив подписки. Костюмная драма− экранизация последнего и не законченного романа Джейн Остин, который высмеивает мещанство и пустое честолюбие. Юная Шарлотта Хейвуд (Роуз Уильямс) переезжает из глубинки в богатое поместье семьи Паркер в рыбацком поселке под названием Сэндитон. Глава семьи одержим идеей превратить Сэндитон в престижный морской курорт. Шарлотта быстро осваивается в местных кругах, заводит подруг и поклонников и вскоре убеждается, что даже в таком маленьком захолустном городке могут кипеть нешуточные страсти. Над сценарием «Сэндитона» работал Эндрю Дэвис, ранее успешно адаптировавший для телеэкрана «Войну и мир», «Отверженных», «Холодный дом» и другие классические романы.

С 6 октября: сериал #ТРУДОВЫЕБУДНИ, 1 сезон.

Эксклюзив подписки. Откровенное драмеди от сценаристки сериала «Молокососы» Люси Кирквуд. В центре истории − Джолин Доллар, мать троих детей, успешная женщина и одна из самых известных британских порноактрис. Однажды на съемочной площадке она знакомится с новенькой в порноиндустрии − 19-летней Эми, которая чуть старше ее собственной дочери. Дружба с Эми ставит под угрозу и карьеру Джолин, и ее безоблачную семейную жизнь. Главную героиню сыграла Хейли Сквайрс, роль ее мужа досталась Джо Демпси, а друга и продюсера Джолин сыграл Руперт Эверетт.

С 8 октября: фантастический фильм ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ.

2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Чтобы хоть как-то спасти планету, человечество использовало биотехнологии, а чтобы отвлечься от горестей − спортивную игру космобол (смесь спорта и гладиаторских боев), в которую играют всей Галактикой. Играть в космобол могут только атлеты, наделенные необыкновенными способностями и способные ими управлять. Скромный землянин Антон, кажется, единственный на планете, кто не интересуется космоболом, но когда у него открываются суперсилы, его принимают в сборную. Антон ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю.

С 8 октября: сериал «Trickster», 1 сезон, 6 серий.

Эксклюзив подписки. Сериал по роману Иден Робинсон, представленный на Международном кинофестивале в Торонто. Старшеклассник Джаред живет на северном побережье Британской Колумбии — на земле своих предков, индейцев вакаши. Джаред вынужден подрабатывать после школы в местной бургерной, продавая из-под полы экстази, потому что давно потерял надежду на то, что его ментально нестабильная и увлеченная алкоголем мама возьмет себя в руки. Но когда Джаред начинает видеть всякие странные вещи − говорящих воронов, собственных двойников и прочих монстров − его жизнь переворачивается с ног на голову: он узнает, что был рожден сверхъестественным существом − трикстером.

С 15 октября: оригинальный сериал «Беспринципные», 8 серий.

Эксклюзив подписки. Комедийный сериал по сатиричным рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях, которые случаются с приличными, казалось бы, жителями Патриарших прудов. Хронический подкаблучник (Максим Виторган) пытается вырваться из-под контроля своей деятельной жены (Ингеборга Дапкунайте). Околотворческие выскочки из Петербурга (Павел Табаков и Аглая Тарасова) мечтают вписаться в столичную тусовку. Пресыщенный архитектор (Юрий Колокольников) и его помощница (Надежда Михалкова) заводят заведомо обреченный роман. Закомплексованный госслужащий (Николай Фоменко) запутывается в интригах супруги − теневой владычицы светской жизни Москвы (Кристина Бабушкина). Главный герой сериала — знакомый со всей Москвой патологический лжец, изменщик и авантюрист Славик по прозвищу «Славик-не-пи*ди» (Павел Деревянко), женатый на исключительно терпеливой женщине (Оксана Акиньшина).

С 15 октября: мультсериал «Клеопатра в космосе», 1 сезон, 13 серий.

Эксклюзив подписки. 15-летняя принцесса Древнего Египта перемещается через портал в будущее на 30 тысяч лет вперёд. Клеопатра узнает, что ей суждено стать спасительницей галактического Нила и свергнуть режим космического тирана Октавиана. Для этого девушка поступает в Интергалактическую академию, где будет тренировать свои лидерские и физические навыки.

С 20 октября: новые серии анимационного проекта «Лунтик».

Эксклюзив подписки. Продолжение одного из самых популярных в России детских мультсериалов выходит в обновленной 3D-графике. Зрителей ждет встреча с любимыми героями и знакомство с новым персонажем — озорной и любопытной девочкой по имени Луна. Новая героиня похожа на Лунтика внешне, но заметно отличается от него характером, и ее появление вызывает в нем сложные чувства: интерес, ревность, тревогу. 28 сентября на КиноПоиск HD вышли 4 новые серии, 20 октября будут доступны еще 2 эпизода.

С 29 октября: комедия ХАНДРА.

Эксклюзив подписки. Фильм-участник основного конкурса «Кинотавр-2020» − поколенческая комедия об одном безумном дне из жизни трех миллениалов в Москве. Леша − начинающий режиссер, который мечтает о высоком искусстве, но вынужден снимать спортивно-патриотическое кино по госзаказу. Его сосед Деня мечтает стать музыкантом, а встречает беременную бывшую из Красноярска. Чувствительный диджей Виталик собирает со своих соседей арендную плату за квартиру, но его разъяренная девушка выкидывает сумку с деньгами в реку. И в течение всего этого безумного дня, герои решают не только свои проблемы, но и находят себя. В фильме снимались Данила Якушев, Аня Чиповская, Кирилл Ковбас, Равшана Куркова, Михаил Тройник, Юлия Ауг и другие.

В октябре: новые серии анимационного проекта «Барбоскины».

Эксклюзив подписки. Продолжение популярного мультсериала о дружной семье от анимационной студии «Мельница». В октябре выйдут три новые серии: «Рука всемогущая», «Любовь… к экспериментам» и «Семейные ужасы». В новых сериях Роза, Дружок, Гена, Лиза и Малыш все так же на практике проверяют окружающий мир и нервы своих родителей на прочность: Дружок потеряется в пещере, а Гена проведет эксперимент на домашнем питомце.

В октябре: анимационный сериал «Юная лига справедливости»

Эксклюзив подписки. Анимационный сериал о группе подростков-помощников Супергероев из Лиги Справедливости, созданный Грегом Вайсманом и Брэндоном Виетти. Команда из шести человек − Супербой, Кид Флэш, Мисс Марсианка, Робина, Аквалэда и Артемида − выполняют самые трудные и опасные задания, чтобы доказать своим опытным наставникам, что они готовы на все. Смогут ли герои отодвинуть на второй план своих кумиров? Проект получил высокий рейтинг среди зрителей и кинокритиков (IMDb − 8,6, КиноПоиск − 7,9).

Также на КиноПоиск HD в эксклюзивной коллекции сериалов DC Comics уже доступны: «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Я — Зомби», «Древние», «Готэм», «Супергерл», «Пенниуорт», «Роковой Патруль», «Старгерл», «Харли Квинн», «Болотная Тварь», «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и другие фильмы и сериалы.

В октябре: «Говорящие головы Алана Беннета» (Alan Bennet's Talking Heads), 1 сезон.

Эксклюзив подписки. Ремейк мини-сериала 1990-х, созданного британским драматургом Аланом Беннетом. Каждая серия − отдельная история в жанре житейского абсурда, разыгранная одним известным актером. Пожилая сварливая леди (Имельда Стонтон) клевещет на своих благонравных соседей. Молодая актриса (Джоди Комер) случайно попадает на съемки откровенного видео. Взрослый маменькин сынок (Мартин Фриман) не дает матери жить своей жизнью. Шоу было снято во время пандемии.

В октябре: триллер «Roadkill», 1 сезон, 4 серии.

Эксклюзив подписки. Британский политический триллер от режиссера Майкла Кейллора («Страйк», «По долгу службы», «Мистер Селфридж»). Питер Лоуренс, харизматичный и самонадеянный министр от Консервативной партии, оказывается в центре скандала, когда на свет выплывают грязные подробности о его личной жизни и методах работы. Однако Лоуренс в погоне за высоким политическим постом не останавливается ни перед чем — он готов стереть с лица земли и своих врагов, и собственное прошлое. Главную роль в мини-сериале исполнил Хью Лори («Доктор Хаус», «Ночной администратор»).

В октябре: сериал «Патрик Мелроуз», 1 сезон, 5 серий.

Экранизация одноименного цикла романов Эдварда Сент-Обина, написанных им по мотивам собственной биографии. Титульный герой Патрик Мелроуз − плейбой, аристократ, наркоман и алкоголик. Все детство ему приходилось терпеть жестокое обращение отца-садиста, а слабовольная мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению. Главную роль в сериале исполнил Бенедикт Камбербэтч − эта работа принесла актеру премию BAFTA и номинацию на премию «Золотой Глобус». Сериал получил высокую оценку на IMDb − 8,1 и на «КиноПоиске» − 7,6.

В октябре: сериал «Дракула», 1 сезон, 10 серий.

Конец XIX века, граф Дракула (Джонатан Риз Майерс) прибывает в Лондон под именем Александра Грейсона. Он выдает себя за американского предпринимателя и инвестора в науку, однако, его истинная цель − отомстить тем, кто разрушил его жизнь несколько столетий назад. Помогает Дракуле сам Ван Хельсинг: он работает над изобретением вакцины, которая позволит Грейсону без опаски выходить на солнце. Но планы Дракулы оказываются под угрозой, когда он знакомится с девушкой, как две капли воды похожей на его покойную жену.

В октябре: сериал «Континуум», 4 сезона.

Группа из восьми террористов-фанатиков, избежавшая казни в 2077 году, перемещается в наше время вместе с преследующим их полицейским Кирой Камерон. Кира попадает в Ванкувер, и ее первая мысль − поскорее выбраться из непривычной эпохи и вернуться домой. Но вскоре она понимает, что самая главная ее задача − найти беглых террористов, потому что они нацелены изменить ход истории, и если она не поймает их, то возвращаться ей, возможно, будет некуда.

В октябре-ноябре: сериал «Битые пиксели» (Dead Pixels), 2 сезона по 6 серий.

Эксклюзив подписки. Британский ситком про четверку друзей-геймеров, чей мир вращается вокруг онлайн-игры «Королевские свитки». Мэг (Алекса Дэйвис), Ники (Уилл Меррик), Рассел (Саргон Йельда) и Усман (Дэвид Мумени) пытаются стать чемпионами своих виртуальных судеб в мире троллей и паладинов. А ради прохождения нового уровня готовы разругаться с родными, сбежать со свидания, забить на работу. «Битые пиксели» стал самым популярным комедийным сериалом на британском канале Е4 после «Переростков» и получил высокую оценку на IMDb − 7,3.

В октябре-ноябре: сериал «С большой буквы» (The Bold Type), 4 сезона.

История трех подруг, Джейн, Кэт и Саттон, которые работают в популярном глянцевом журнале Scarlet. Девушки живут яркой насыщенной жизнью в Нью-Йорке: ищут себя, строят карьеры, заводят романы, исследуют свою сексуальность, познают большой мир моды и азы феминизма. В основу сериала легла история Джоанны Коулз, бывшего главного редактора американских версий Marie Claire и Cosmopolitan, которая выступила на этом проекте продюсером.

Кроме того, в магазине онлайн-кинотеатра появятся следующие релизы: комедия УДАЛИТЬ ИСТОРИЮ, фантастика 2067: ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ, аниме ВОСПОМИНАНИЯ О МАРНИ (с 26 октября), триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (с 1 октября), мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА (с 1 октября), документальный проект BANKSY (с 19 октября), комедия СУПЕР КРЕЙЗИ (с 24 октября), а также сериалы «Убийство на пляже», «Американские боги», «Страна Рождества», «Террор» и «Компьютерщики».

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01.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск HD