«Кинопоиск HD» рассказал о новинках июля

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» рассказал о новинках, которые ждут его подписчиков в июле.

Одной из главных премьер сервиса станет новый сериал собственного производства «Водоворот», премьера первых эпизодов которого прошла 27 июня. По сюжету сериала, в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом − водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых − тех, кого никто не любит и не ждет дома. В детективной триллере от продюсерской компании «Марс Медиа» в главных ролях снялись Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова и Алена Михайлова.

С 26 июня: «Роковой патруль» (Doom Patrol), 2 сезон.

Сериал с рейтингом 8,0 на IMDb и 7,3 на «КиноПоиске» основан на комиксах DC об одноименной команде супергероев, каждый из которых когда-то пережил тяжелую травму, наделившую их сверхспособностями. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего − сумасшедший ученый. Самые странные супергерои-неудачники во втором сезоне саги продолжат искать новый смысл жизни и воевать за спасение мира.

С 16 июля: «Дивный новый мир» (Brave New World), 1 сезон.

Одна из самых ожидаемых мировых премьер этого лета − сатирический сериал-антиутопия по роману Олдоса Хаксли, в создании которого принимали

участие режиссер «Черного зеркала» Оуэн Харрис и сценарист «Бойтесь ходячих мертвецов» Дэвид Винер. В Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд, человечество разбито на касты, и все проблемы решаются с помощью синтетического наркотика − сомы. Однажды двое жителей Лондона оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

С 29 июля: полнометражное аниме ОНА ВИДЕЛА НЕБО (Sora no Aosa o Shiru Hito yo).

Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. Однажды Аои, делающую первые шаги в музыке, приглашают выступить на фестивале. В это же время после долгого отсутствия возвращается в родной город Синносукэ, и загадочным образом появляется Синно − Синносукэ тринадцатилетней давности, прибывший из

прошлого в настоящее. И Аои впервые влюбляется.

Июль 2020: японское аниме ЗДРАВСТВУЙ, МИР (Hello World).

Действие анимационного фильма Томохико Ито, режиссера аниме и создателя анимационного шоу «Стич!», происходит в недалеком будущем. Киото, 2027 год. Стеснительный школьник Наоми Катагаки боится даже говорить вслух в классе. О том, чтобы признаться в симпатии однокласснице, речи вообще не идет. Однажды по дороге из школы парень видит в небе непонятное свечение, из которого появляется ворона и утаскивает у него книгу. Погнавшись за птицей и испытав еще более загадочное искривление пространства, Наоми встречает молодого человека, который заявляет, что это он сам 10 лет спустя. Гость заявился, чтобы предотвратить некое ужасное событие, а для этого он должен первым делом найти Наоми девушку.

Также в подписку перешли следующие релизы:

С 30 июня: МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (Maleficent: Mistress of Evil).

Диснеевское продолжение МАЛЕФИСЕНТЫ, фильм-номинант на премию «Оскар» (в категории «Лучший грим и прически») с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг в главных ролях. Принцесса Аврора выросла, и теперь принц Филип делает ей предложение. Наивные молодые люди уверены, что их брак сможет объединить два королевства и примирить людей с волшебными существами, но не тут-то было. На совместном ужине с родителями Филипа, королем Джоном и королевой Ингрит, куда была приглашена и крестная Авроры, происходит ссора, в результате чего король слег с недомоганием явно магического свойства, а Малифисента вынуждена спасаться бегством.

С 1 июля: ОФИЦЕР И ШПИОН (J'accuse).

Детективная драма режиссера Романа Полански и экранизация одноименного романа Роберта Харриса с Жаном Дюжарденом и Луи Гаррелем в главных ролях. В 1894 году артиллерийского офицера Альфреда Дрейфуса объявляют особо опасным преступником. Официальное обвинение − государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование, чтобы доказать, что его подзащитный невиновен. Фильм стал лауреатом Венецианского кинофестиваля в четырех номинациях и премии «Сезар» − в трех категориях.

С 1 июля: военная драма РЖЕВ.

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Каждый из героев понимает, что выбраться живыми из этого переплета почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант − начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих.

С 6 июля: французская комедия ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ (MILF).

Три подруги едут развеяться на солнечный Лазурный берег. Отдых становится жарким, когда они встречают трех молодых парней.

С 8 июля: полнометражный мультфильм ТАЙНА МОСЛИ (Mosley).

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

С 14 июля: фантастический триллер ЛОВУШКА РАЗУМА (The Wave).

Юрист крупной страховой компании по имени Фрэнк (Джастин Лонг) находит лазейку, как не платить пострадавшему клиенту 4 миллиона долларов. Завтра у него большой день − нужно презентовать находку начальству, что, скорее всего, приведет к повышению. А сегодня Фрэнк отправляется на ночную тусовку и приходит в себя уже в пустой квартире. Вечеринка кончилась, друзья и бумажник пропали, через 2 часа у Фрэнка встреча. В этот же момент герой осознает, что со временем происходит что-то очень странное.

С 17 июля: PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (Playmobil: The Movie).

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.

С 20 июля: ЭМА: ТАНЕЦ СТРАСТИ (Ema).

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина. После того, как шокирующий инцидент разрушает ее брак с хореографом Гастоном, танцовщица Эма погружается в мир реггетона − уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее одиссеей страсти, желания, освобождения и обретения себя. Фильм получил специальный приз на Венецианском кинофестивале в прошлом году.

С 20 июля: документальный фильм ОДНАЖДЫ... ТАРАНТИНО (21 Years: Quentin Tarantino).

Путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров современности − легендарного Квентина Тарантино от режиссера, продюсера и сценариста Тары Вуд. Фильм строится на беседах с коллегами Тарантино и актерами, работавшими с ним на съемочной площадке. О режиссере говорят Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Тим Рот и другие.

С 26 июля: документальный фильм ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ.

Несколько лет назад Фонд дикой природы решил выдать гранты предпринимателям малого бизнеса, чтобы дать населению Алтая возможность заработка, альтернативного браконьерству. Герои фильма − участники этой программы. Их жизнь сильно изменилась, теперь у них есть возможность заниматься делом своей мечты. Айсулу возрождает традиции Алтая в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению.

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28.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск